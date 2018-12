Keď ide o milióny, sú schopnejšie ako ich muži Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vdovy je knižný bestseller, ktorý prichádza aj na plátna slovenských kín. Temný triler o manželoch, ktorí kradli a keď jedného dňa všetko pokašľali, museli ich pochovať. A vdovy po nich prevzali kšefty…

Dolly, Shirley a Linda sa zo dňa na deň stali vdovami.

Ich manželia boli členmi lúpežného gangu, ktorého mozgom bol takmer dvadsať rokov Dollin manžel Harry Rawlins. Dôkladne pripravovaný prepad pancierového auta prevážajúceho veľkú sumu peňazí v podjazde pod londýnskym Strandom im mal priniesť obrovské bohatstvo, no pre osudovú chybu sa akcia vymkla z rúk a skončila sa tragicky.

Tri ženy nielenže prišli o svojich milovaných mužov, ale aj o finančné zdroje na pohodlný život. Harry vždy vravieval svojej žene, že sa nemusí báť. Keby sa mu niečo stalo, chlapi z jeho tímu – Joe a Terry – pôjdu v jeho šľapajach a o všetkých sa postarajú. Napokon však osud rozdal karty inak.

Dolly mala tri možnosti: zmieriť sa so situáciou a odovzdať Harryho cenné účtovné knihy aj s opismi a plánmi akcií polícii, predať ich konkurencii alebo… spolu s ďalšími dvomi vdovami prevziať „podnik“ a prežiť. Dolly, Shirley a Linda sa rozhodli – a v pätách majú nielen políciu, ale aj ďalších záujemcov o miliónový lup.

Knižné a filmové Vdovy

Vdovy pôvodne vznikli ako úspešný britský televízny seriál. Teraz však vychádzajú ako kniha a do kín prichádza aj filmová verzia v réžii oscarového režiséra Steva McQueena. Na scenári s režisérom Stevom McQueenom spolupracovala skvelá Gillian Flynnová, autorka bestsellerov Ostré predmety a Stratené dievča.

„Spomínam si, ako som Vdovy videl, keď som mal trinásť,“ spomína McQueen. „To, že tie ženy dosiahli niečo, o čom si nikto nemyslel, že by boli schopné, vo mne zanechalo hlboký dojem. Najmä v čase, keď ma v živote súdili rovnakým spôsobom. O veľa rokov neskôr, keď som prvýkrát prišiel do Hollywoodu, som bol ohromený tým, koľko talentovaných herečiek nepracovalo. Rozhodol som sa, že potom, čo som urobil film o otroctve, chcem urobiť film, ktorý potiahnu ženy.“

V trileri uvidíte Violu Davis (hrala vo Farbe citov), Michelle Rodriguez (REýchlo a zbesilo), Liama Neesona (96 hodín) a Colina Farrella (Miami Vice).

Začítajte sa do novinky Vdovy :

Londýn 1984

Plán tejto akcie nemal chybu. Napokon Harry Rawlins, bohatý obchodník so starožitnosťami, ktorý sa špecializoval na drahé umelecké diela, strieborné artefakty a šperky, by ani nič iné nevypustil z rúk. S manželkou Dolly tvorili skvelú dvojicu. No Harry Rawlins mal aj druhú tvár. Ako skúsený zlodej, ktorý okrem iného pral špinavé peniaze, si zaslúžene užíval veľký rešpekt a lojalitu svojich ľudí, no bol aj mimoriadne nebezpečným a chladnokrvne vypočítavým nepriateľom. Policajti ho podozrievali z účasti na viacerých zločinoch, ale Harry Rawlins nestrávil ani jediný deň za mrežami.

Plán bol jednoduchý, napokon ako každá akcia, do ktorej sa Harry Rawlins pustil. Nehovoriac o tom, že ju so svojím tímom nekonečne dlho trénoval, aby každý, aj ten najmenší detail dotiahli do dokonalosti. Štyria chlapi zamaskovaní v kuklách zastavia pancierové auto určené na prepravu peňazí na vopred dohodnutom mieste – v dvojsmernom podjazde pod ulicou Strand. Pekárenskú dodávku, ktorá pôjde pred pancierovým vozidlom, bude šoférovať jeden člen gangu a ten v určitej chvíli dupne na brzdu a zablokuje premávku. Keď špeciálne vozidlo s peniazmi zabrzdí, z dodávky značky Ford Escort, ktorá zastaví za ním, vyskočia ďalší traja lupiči a zaujmú pozície. Jeden s namierenou zbraňou bude držať v šachu autá prichádzajúce v smere jazdy a ďalší dvaja nastražia výbušnú želatínu, ktorou otvoria zadné dvere pancierového vozidla. Vtedy sa k nim pripojí aj šofér z pekárenskej dodávky a postupne každý člen gangu naloží jednému z „kolegov“ do batoha balíčky peňazí. Potom traja ozbrojení zlodeji vybehnú z podjazdu, kde vo vzdialenosti necelých päťdesiat metrov budú mať zaparkované únikové auto. Štvrtý komplic ich najprv bude kryť, no v závere akcie naskočí do pekárenskej dodávky, zmizne z miesta činu a čo najrýchlejšie sa dopraví do pripraveného úkrytu.

Pekárenská dodávka, pancierové vozidlo a Ford Escort vošli v rade za sebou do podjazdu a zdalo sa, že akcia ide podľa plánu. Zlodeji, všetko ostrieľaní veteráni, boli pripravení na jej ďalšiu fázu. Vtom sa stalo čosi neočakávané. Do podjazdu sa vrútilo policajné vozidlo, ktoré naháňalo auto s mladým bláznivým šoférom, čo prekročil rýchlosť.

Sirény zavýjali. Šofér dodávky Ford Escort spanikáril, obzrel sa a v tom istom zlomku sekundy aj jeho kolega za volantom pekárenského auta – tak ako to mali naplánované – dupol na brzdu, čím prinútil pancierové vozidlo idúce za ním, aby urobilo to isté. Keď sa šofér forda opäť sústredil na priestor pred sebou, bolo už neskoro. Predkom auta prudko nabúral do zadných dverí pancierového vozidla a mladík, ktorého naháňali policajti, to v plnej rýchlosti napálil doňho.

Tieto takmer simultánne zreťazené zrážky spôsobili, že muža, čo sedel vo forde na sedadle spolujazdca, hodilo dopredu, výbušná želatína sa mu vyšmykla z rúk a narazila do čelného skla. Ozval sa mohutný výbuch, z dodávky vyšľahla veľká ohnivá guľa a okamžite pohltila celé vnútro auta.

Traja ozbrojení zlodeji zostali uväznení dnu, šľahajúce plamene a hustý dym znemožnili komukoľvek, aby sa priblížil k autu, otvoril dvere a vyslobodil tých úbožiakov z kabíny. V podjazde sa ozýval ich zúfalý rev, ten však ustal, keď vybuchla nádrž s benzínom a na márne kúsky rozmetala zvyšky dodávky aj s jej osadenstvom.

V tom strašnom zmätku nikto nevenoval pozornosť šoférovi pekárenského auta. Ten chvíľu stál, neveriacky vyvaľoval oči, potom sa rozbehol k svojej dodávke, rýchlo vyrazil z podjazdu a zmizol.

Všetky tri spálené telá z Forda Escortu previezli do westminsterskej márnice. O dva dni forenzný patológ dokončil obhliadku a oficiálne ich identifikoval ako Harryho Rawlinsa, Joea Pirelliho a Terryho Millera.

Harryho Rawlinsa, ktorý šoféroval Ford Escort, zasiahol výbuch želatíny naplno. Hornú časť tela mu doslova rozmetalo na všetky strany, lebku rozdrvilo na také malé kúsky, že ju vôbec nebolo možné poskladať a nohy mu zhoreli až na kosť. Mal obhorené a celkom dokaličené aj ľavé predlaktie, no na zápästí mu zostali zlaté hodinky značky Rolex s teraz už ťažko čitateľným vyrytým venovaním: Harrymu s láskou Dolly/2.12.62.

Hoci policajti od samého začiatku predpokladali, že druhé telo patrí Joeovi Pirellimu, tvár mal na jednej strane tak príšerne zoškvarenú, že si tým neboli stopercentne istí. Pirelliho meno sa nachádzalo v ich databáze, no nemali mu ako zobrať odtlačky prstov, lebo sa nezachovali ani na jednej ruke. Nakoniec museli zavolať forenzného odontológa a ten na základe porovnania zubných záznamov, hoci tiež s istými pochybnosťami, telo nakoniec identifikoval.

Trikrát súdne trestaného Terryho Millera identifikovali vďaka odtlačku ukazováka a čiastočne palca na obhorenej ľavej ruke.

Všetci traja muži boli ženatí. Po tomto nešťastí sa z ich manželiek stali vdovy.

