Exkluzívne projekcie slávnych amerických hororov v piešťanskej elektrárni. 13. Cinematik prekvapí nielen filmami

Inovácie a nápady spájajú festivalový tím Cinematiku a rovnako aj snaha priniesť každý rok niečo iné, pre divákov neočakávané. Počas šiestich festivalových dní sa budú môcť diváci stretávať až v šiestich premietacích priestoroch a okrem už vyhľadávaného kúpeľného SPA Cinema, pribudne aj rekonštruovaná elektráreň.

Vynález kinematografu je výrazne prepojený na rozvoj využívania elektrickej energie a elektroenergetiky. Elektrárňa Piešťany je unikátny priestor v navštevovanom kúpeľnom meste. Jej história sa datuje už od roku 1906 a to je len pár rokov od svetového rozmachu prvých filmových projekcii. Programový tím festivalu sa preto rozhodol genius loci elektrárne využiť a pripraviť exkluzívne projekcie dvojice hororových drám. Výrazných filmov americkej kinematografie minulého storočia, ktorých príbehy by bez elektrickej energie a výbojov jednoducho nemohli existovať. Pri oboch filmoch zohrali technológie a elektrická energia dôležitú úlohu a prežiť si ich v rekonštruovanej elektrárni bude určite symbolicky elektrizujúce. 13. MFF Cinematik uvádza špeciálnu mini-sekciu Cinematik Electric.

Návštevníci festivalu sa prenesú aj do Montrealu minulého storočia. Priemyselníkovi Françoisovi Delambre neskoro v noci zavolá jeho švagriná Helene Delambreová. Oznámi mu, že práve zabila svojho milovaného manžela Andreho Delambre, a to tak, že mu továrenským lisom rozpučila hlavu a ľavú ruku. François zavolá svojmu známemu inšpektorovi Charasovi a neskôr presvedčia zdráhavú Helene, aby im povedala, čo sa vlastne stalo. Vysvetlí im, že Andre vynašiel teleportačný prístroj, a keď hu skúšal sám na sebe, do komory vletela mucha, s ktorou si počas prenosu vymenil jednu ruku a tiež hlavu. Známy príbeh s názvom Mucha (The Fly, 1958) vo svojej prvej filmovej verzii v réžii Kurta Neumanna, oslavuje presne 60 rokov od premiéry.

S elektrostatickým výbojom je spojený druhý film sekcie Cinematik Electric. Dr. Frankenstein, samotársky vedec čoraz posadnutejší svojimi nezvyčajnými experimentmi, si trúfne zmanipulovať život a smrť stvorením ľudského monštra poskladaním častí mŕtvych tiel. Keď nedopatrením transplantuje do takéhoto tvora mozog kriminálnika, môže to mať nebezpečné následky, takže sa jeho tvorcovia rozhodnú zničiť ho. Režisér James Whale a jeho výnimočná adaptácia rovnomenného románu Mary Shelleyovej – Frankenstein (1931).

MFF Cinematik sa uskutoční tradične v Piešťanoch v dňoch od 11. do 16. septembra 2018.

