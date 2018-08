Prichádza do kín: HELL FEST: Park hrôzy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

USA – 2018

Žáner: horor

horor Premiéra: 27. september 2018

27. september 2018 Réžia: Gregory Plotkin

Gregory Plotkin Hrajú: Amy Forsyth, Regin Edwards, Christian James, Bex Taylor-Klaus, Roby Attal, Matt Mercurio

Partia kamarátov si ide užiť do zábavného parku hrôzy. Uprostred strašidelných atrakcií ich ale začne terorizovať a prenasledovať skutočná hrozba. Maskovaný zabijak. Ako sa dovoláte pomoci na mieste, kde si všetci myslia, že šialenec, ktorý sa vás pokúša zabiť a likviduje vašich kamarátov, je súčasťou show? Horor „Hell Fest“ pripravili producenti populárneho seriálu Živí mŕtvi (The Walking Dead).

Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne nepríjemne skutočná odseknutá ľudská hlava. Nemôžete ani hovoriť, avšak nikoho iného to nevzrušuje, pretože odseknutá hlava k strašidelnému zámku tak nejako patrí. Presne tak sa cítia hrdinovia hororu Hell Fest. Sériový zabijak v maske si totiž z celého lunaparku hrôzy Hell Fest urobil dokonalé maskovanie a svoje vlastné smrtonosné ihrisko. Panoptikum strašidiel kropí skutočná krv, na veľavážené publikum čaká naozajstný des a smrť.

Vražedný festival zabijaka v maske čakáte skôr na piatok 13., na Halloween, vždy, keď idete na opustenú chatu do lesov, alebo keď zabudnete upratať motorovú pílu. Ale na verejnosti v zábavnom parku?

Režisér hororu Hell Fest Gregory Plotkin nie je v hororovom žánri žiadnym nováčikom. Je podpísaný pod niekoľkými dielami úspešnej série Paranormal Activity a ako strihač dával konečnú podobu a napätie filmom Nočná hra, Všetko najhoršie alebo Uteč.

Odporúčaná prístupnosť: od 15 rokov

Farebný, české titulky

2D DCP