Do kín sa chystá pokračovanie úspešnej akčnej komédie Zabijakov osobný strážca s ešte silnejším hereckým obsadením

Môžeme sa tešiť na leto plné filmových hviezd

Tvorcovia zverejnili prvé zábery z očakávanej filmovej novinky Zabijakov osobný strážca 2, ktoré naznačujú, že o zábavu, „nadupanú“ akciu ani o slávne hollywoodske tváre v nej rozhodne nebude núdza. Hviezdnej trojici Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson a Salma Hayek z prvého dielu, ktorý jemne parodoval kultový romantický film Osobný strážca s Kevinom Costnerom a Whitney Houstonovou, bude v pokračovaní robiť spoločnosť aj Antonio Banderas či Morgan Freeman.

V prvej časti s názvom Zabijakov osobný strážca dostal uznávaný bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) špeciálnu úlohu – musel chrániť svojho úhlavného nepriateľa, jedného z najznámejších zločincov sveta Dariusa Kincaida (Samuel L. Jackson). Ten sa stal kľúčovým svedkom v dôležitom prípade a Michael ho musel bez ujmy dopraviť na súdne pojednávanie. Neúprosný osobný strážca a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku, sa tak proti svojej vôli stali súčasťou spoločného tímu.

Ako sa dozvedáme v novom teaser traileri k pokračovaniu hviezdnej komédie, táto spolupráca zanechala na ochrankárovi Bryceovi trvalé stopy. Jeho terapeutka mu preto nariadi na čas prísny zákaz používania zbraní a povinný oddych od práce bodyguarda. Michael si však zaslúženú dovolenku dlho neužije. Na scénu totiž prichádza zabijakova žena Sonia Kincaidová (Salma Hayek), ktorá je ešte drsnejšia, akčnejšia a zábavnejšia ako jej manžel a pre telesného strážcu má pripravenú novú nebezpečnú misiu. Spoločným nepriateľom celej trojice sa stane pomstychtivý šialenec, ktorého si zahral Antonio Banderas. Vo filme sa objaví aj Frank Grillo, Tom Hopper, Richard E. Grant a herecká legenda Morgan Freeman.

Na filmových fanúšikov tak čaká divoká jazda plná hereckých hviezd, skvelých hlášok, šialených naháňačiek a akčných prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných. Snímka, ktorá by v prípade priaznivej situácie mala prísť do slovenských kín v lete 2021, má potenciál osloviť široké spektrum divákov a pomôcť opätovne rozbehnúť kultúrny život na Slovensku.

Akčnú komédiu Zabijakov osobný strážca 2 natočil rovnako ako prvý diel režisér Patrick Hughes. Do amerických kín by film mal byť uvedený 16. júna 2021, premiéra na Slovensku je predbežne plánovaná toto leto, pričom do kín ho prinesie distribučná spoločnosť BONTONFILM.

