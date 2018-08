Do kín prichádza: Cesta za láskou Ohodnoť článok Ohodnoť článok

USA – 2018;

Dĺžka: 90 min.

90 min. Žáner: komédia, romantický

komédia, romantický Premiéra: 6. septembra 2018

6. septembra 2018 Réžia: Victor Levin

Victor Levin Hrajú: Keanu Reeves, Winona Ryder

„Co se škádlívá, to se rádo mívá!“

Keanu Reeves a Winona Ryder sa po dlhej dobe stretávajú na filmovom plátne v komédii plnej kvalitného uštipačného humoru, „CESTA ZA LÁSKOU“. Stretnú sa na svadbe ako hostia, ale romantická atmosféra, všeobecné veselie, smiech a šťastie sú im protivné. Tento víkend je potrebné hlavne prežiť, čo najskôr zmiznúť a nikoho z tých usmievavých svadobných hostí už nikdy nestretnúť.

Keanu Reeves a Winona Ryder spolu v legendárnom filme Dracula vytvorili príbeh veľkej, úprimnej a čistej lásky. V komédii „Cesta za láskou“ na seba narazia ako večne nepríjemní a ufrflaní samotári na svadbe, kam jednoducho museli. Omylom sa dajú do reči už na letisku počas cesty a hneď zistia, že majú vlastne veľa spoločného: nenávidia ženícha, nevestu, svadby a zo všetkého najviac začnú nenávidieť seba navzájom. Obaja by chceli byť úplne inde, najlepšie sami a hlavne sa navzájom nikdy nevidieť. Ich sarkazmus ich na akcii plnej šťastných ľudí, ktorí sa chcú baviť, postupne od všetkých ostatných izoluje, až jednoducho ostanú sami a musia sa začať rozprávať. A keď sa s niekým rozprávate a pijete pri tom víno, môže sa nakoniec stať čokoľvek.

Niekde hlboko možno majú aj srdce, nechcú sa ale s nikým baviť, od všetkého si držia odstup, niekedy sú veľmi nepríjemní a svoje okolie častujú iróniou a sarkazmom. Sú síce na zabitie, no napriek tomu máme filmových hundrošov radi. Nielen preto, že očakávame isté napravenie, ale predovšetkým preto, že sú jednoducho neodolateľní. Jack Nicholson vo filme „Lepšie to už nebude“, Harrison Ford v „Šesť dní, sedem nocí“, Ondřej Vetchý v „Bezva ženskej na krku“, Julia Roberts v „Svadbe môjho najlepšieho priateľa“ alebo zlobor Shrek vo svojom močarisku. Budú Keanu Reeves a Winona Ryder rovnako neznesiteľní?

Keanu Reeves si svojho času vydobyl pevné miesto v mnohých ženských srdciach vďaka filmom ako Bod zlomu, Dracula, Nebezpečná rýchlosť, Dom pri jazere alebo ako Neo v sérii Matrix. Potom zdrsnel ako Constantine a zabijak John Wick. V komédii „Cesta za láskou“ nešetrí suchými hláškami a nenávisťou k celému svetu po vzore svojich akčných rolí, možno ale bude čeliť romantickému finále. Winona Ryder vie, ako chutí sláva. Nožnicovoruký Edward, Vek nevinnosti, Dracula alebo Jeseň v New Yorku z nej urobili hviezdu prvej veľkosti. V poslednej dobe hrá v extrémne populárnom seriáli „Stranger Things“, komédia „Cesta za láskou“ ju teraz po mnohých rokoch znovu vracia aj na plátna slovenských kín.

Odporúčaná prístupnosť: od 15-tich rokov

Farebný, české titulky, 2 DCP