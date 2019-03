Takto jednoducho spoznáte patologického klamára

Ohodnoť článok

Ako spoznať patologického klamára

Keď hľadáte príznaky patologického klamára, musíte sa zamerať na príčinu klamstva, nie len na samotnú lož.

Mysleli by ste si, že odhaliť patologického klamára je tažké no s trochou sústredeného pozorovania je to jednoduchšie než si myslíte. Musíte len vedieť čo hľadať.

#1 Pokorná chvála. Jedným zo znakov patologického klamára je vychvaľovanie sa. Takáto osoba sa chce predviesť v každej oblasti akej sa dá. Ale pretože ide o skúseného klamára, nebude to robiť násilne. Pokúsi sa pridať k tomu dotyk skromnosti.

#2 Chýba im pocit viny. Keď normálny človek klame, má tendenciu cítiť sa previnilo. Či už klame o výsledku testu, životopise, cíti sa nepríjemne.

Patologický klamár naopak nemá žiadny pocit viny či empatie. Klamstvo mu robí dobre.

#3 Vykazujú známky sebectva. Všetci máme sebecké chvíle, ale patologický klamár má vždy tendenciu byť na prvom mieste. Hoci lži nemusia mať jasný dôvod, sú závislí na klamstve. Pocit, ktorý získajú keď klamú má prednosť pred všetkým.

#4 Často sú žiarliví. Hoci známky patologického klamára sú jasné, dôvody na klamstvo nie. Môžeme však predpokladať, že títo klamári chcú aby sme im lžiam verili. Preto ak niekto kto má vlastnosti či zručnosti, o ktorých klamú, začnú žiarliť. Navyše ich potrebujú prekonať svojimi klamstvami aby získali viac chvály a pozornosti.

#5 Správajú sa defenzívne. Ak ste niekedy prichytili patologického klamára pri klamstve, poznáte jeho reakciu. Nie je to ani ospravedlnenie ani hned, ale hystéria. Obviní vás z toho, že mu neveríte aj keď vie, že klame. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov ako spoznať patologického klamára.

#6 Sú manipulátori. Nie len, že klamú, ale môžu vás donútiť veriť ich klamstvám.

#7 Vyzerajú pri tom normálne. Väčšine ľudí je klamať nepríjemné. Vyhýbajú sa pri tom očnému kontaktu, potia sa, ale patologický klamár sa vtedy cíti pohodlne. V skutočnosti je to pre nich ľahšie ako hovoriť pravdu.

#8 Veria svojim klamstvám. Majú tendenciu skutočne veriť svojim klamstvám. Sami seba presvedčia, že čo hovoria je pravda a manipulujú svoje vlastné spomienky.

#9 Milujú pozornosť. Hoci nie vždy vieme pochopiť dôvod, prečo klamú, je veľmi pravdepodobné, že túžia po pozornosti.

#10 Máte pociť, že ste blázon. Jednanie s patologickým klamárom na dennej báze môže spôsobiť pocit, že strácate svoju myseľ.

Začnete spochybňovať svoju vlastnú pamäť. Prinútia vás veriť, že oni hovoria pravdu a vy si to len zle pamätáte.

