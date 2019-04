Ako sa vyrovnať s toxickými ľuďmi vo vašej rodine

Ohodnoť článok

Vyrovnať sa s toxickými priateľmi, kolegami či susedmi nepovažujeme za väčší problém, no čo ak sú toxickí ľudia vo vašom živote napríklad rodičia, súrodenci, ktokoľvek z vašej najbližšej rodiny, koho nie je také ľahké odignorovať? Nasledujúce tri kroky vám pomôžu vytvoriť si zdravšie vzťahy s ľuďmi, ktorých nedokážete vystrihnúť zo svojho života.

Zistite čoho sú schopní a čoho nie

Nikto vás nevie rozosmiať ako váš otec, ale pokiaľ ide o seriózne rozhovory, nikdy vám nerozumie a nikdy vám nedá radu, ktorú tak potrebujete. No možno je to tak v poriadku. Je dôležité nemať veľké očakávania a myslieť si, že druhí budú robiť to čo chcete vy. Akceptujte ich takých akí sú a fakt, že sa v danom momente nezmenia.

Inými slovami, prestaňte považovať svojho otca za niekoho, kto vám dá spätnú väzbu (nato máte priateľov) a začnite ho brať ako niekoho, kto vám vie povedať vtip, ktorý vás po ťažkom dni v práci rozosmeje.

Stanovte hranice

Vážne rozhovory s vašou sestrou či bratom vždy skoncia kričaním a slzami. Prestaňte sa snažiť, aby pochopili o čo vám ide (aj tak to nepochopia) a namiestoho toho im prestaňte dávať príležitosť vás stiahnuť s nimi. Ak vytiahnu citlivú tému, jednoducho sa nezapájajte. Alebo im dajte najavo, že o tom nechcete diskutovať. Naučte sa hovoriť ,,nie“.

Ak všeko ostatné zlyhá, vyhľadajte odborníka

Vyskúšali ste už všetko aby ste váš vzťah napravili no nič nezaberá? Možno je čas zájsť si poradu k odborníkovi. Či už sa rozhodnete ísť sami, alebo spolu, terapia môže pomôcť tým, že vám prinesie pohľad neutrálnej strany a dá každému dôležitý nástroj na vzájomné porozumenie a stanovenie hraníc.