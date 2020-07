Ako sa pripraviť na oddelenie šestonedelia? Tipy pre budúce čerstvé mamičky﻿

Príprava do nemocnice je veľmi dôležitá a prebieha ešte pred samotným pôrodom, ideálne okolo 36. týždňa tehotenstva. Keď sa budúca mamička dôsledne zbalí, prispeje to k vnútornej pohode a pocitu, že má všetko včas prichystané. Čo si so sebou vziať do nemocnice odporúča pôrodná asistentka Elena Drapáčová.

Proces pôrodu je pre každú ženu fyzicky aj psychicky veľmi náročný. Príchod nového života na svet je veľká udalosť, no čerstvé mamičky potrebujú priestor zotaviť sa. Po samotnom pôrode nasleduje presun na oddelenie šestonedelia.

Vitaj nový život

Prvé chvíle s bábätkom, dotyky a komunikácia majú významný vplyv na vytváranie puta matky s dieťaťom. Vnútorná pohoda je v tejto fáze skutočne dôležitá. Matka má na oddelení šestonedelia priestor nabrať opäť silu a potrebnú energiu. Keď sa dostane na izbu, prichádza čas na vybalenie všetkých nutných veci, ktoré si doma pripraví. ,,Čím pohodlnejšie oblečenie si so sebou prinesiete, tým lepšie sa budete cítiť. Ideálne dve nočné košele, prípadne originál košeľu na dojčenie. Súčasťou výbavy by malo byť aspoň päť kusov voľných bavlnených alebo sieťovaných nohavičiek. Kúpite ich v zdravotníckych potrebách a rovno nezabudnite prihodiť do košíka aj popôrodné vložky,“ poznamenala Elena Drapáčová. Nasleduje proces dojčenia – spustenie mlieka a učenie prisávania sa bábätka na prsník. V tomto prípade sú nápomocné bylinkové čaje ako napríklad fenikel, bazalka, malinový list či alchemilka. ,,Ak chcete svoje bradavky pripraviť na dojčenie stimulujte ich aspoň dva týždne pred pôrodom. V nemocnici sa vám zídu aspoň dve špeciálne podprsenky na dojčenie, krém s lanolínom na bradavky a mäkké vankúšiky. Sú veľmi praktické, chránia bradavky a bránia presakovaniu mlieka na oblečenie. Ak majú budúce rodičky problémy s hemoroidmi, mali by si zbaliť masť alebo dubovú kôru,“ radí pôrodná asistentka. Nie je nevyhnutné vopred kupovať odsávačku na mlieko. Ideálne je pred pôrodom inštruovať partnera, kde ju zoženie, keby bolo potrebné použiť ju. Budúce matky by mali myslieť tiež na prísun vitamínov a dobitie energie v podobe ovocia či ovocných štiav.

Vybavenie pre bábätko

Výhodou prípravy do nemocnice je, že si tašky balíte pred narodením. Keď príde dieťa na svet, prvé dni vidíte len jeho. Nenechávajte to na partnera, v tom zhone by mohol na niečo zabudnúť. ,,Povinnou výbavou sú najmenšie jednorazové plienky, aspoň päť kusov látkových plienok, vlhčené obrúsky, kvalitný detský olej a mastička proti zapareniu. Majte na pamäti aj základné oblečenie ako bavlnenú čiapku, košieľku, dupačky, rukavice či ponožky. Je možné, že vám to v nemocnici poskytnú, ale pokiaľ chcete vlastné veci, je to v poriadku. Myslite aj na oblečenie, do ktorého dieťa prezlečiete na cestu domov,“ spomína Elena Drapáčová. Prichádza čas, opustiť brány nemocnice a vrátiť sa domov s novým členom rodiny. ,,Pri prepustení z nemocnice prichádza opäť úloha partnera. Z domu by nemal odísť bez dvoch vecí – autosedačky a prikrývky. Čerstvú matku s bábätkom treba predsa bezpečne dopraviť domov,“ na záver dodáva Elena Drapáčová.