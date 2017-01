Ohodnoť článok

Samsung rozbúchal nedávno srdcia nadšencov smartfónov s dvoma novými reklamami na YouTube. Tieto reklamy zobrazujú úplne nové AMOLED displeje Samsung.

A na konci týchto reklám sa zobrazí tajomný smartfón. Predpokladá sa, že tento telefón je nový Smasung Galaxy S8. O tomto telefóne sa v posledných mesiacoch mnoho hovorilo a bude to zároveň prvý veľký model tejto spoločnosti, po fiasku s Galaxy Note 7. Očakáva sa, že prístroj bude predstavený na Mobile World Congress 2017, ktorý sa bude konať v Barcelone.

Možné parametre pre Samsung Galaxy S8

Kórejské promo tiež naznačuje vysoký pomer displeja k telu telefónu a displej s rozlíšením 4K. Promo tiež ukazuje ostrý obraz a nízku spotrebu energie. Očakáva sa, že Samsung Galaxy S8 by mal prísť s dvoma rôznymi veľkosťami displeja – 5 palcov a 6-palcov. Model s väčším displejom by mal byť pomenovaný ako Galaxy S8 Plus.

Prístroj si tiež zachová prítomný audio jack 3,5 mm a očakáva sa, že príde s procesorom Qualcomm Snapdragon 835 procesor s 6GB RAM. Zvesti tiež naznačujú, že jeho ponuka bude obsahovať aj možnosť 8GB RAM. Galaxy S8 bude obsahovať aj IP68 certifikáciu – bude prachotesný a odolný voči vode po dobut 30 minút v hĺbke 1,5 metra. Zariadenie pobeží na operačnom systéme Android Nougat a bude ho zásobovať 3000 mAh nevymeniteľná Li-Ion batéria.

Fotoaparát

Fotoaparát na Galaxy S8 bude podobný tomu, čo sme videli na modeli Note 7. Primárna kamera bude obsahovať 12 megapixelov s automatickým zaostrovaním a fázovou detekciou, OIS a duálnym LED bleskom. Selfie fotoaprát bude mať 8-megapixelov.

Zdroj: news18.com