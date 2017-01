Blížiaca sa hviezda by mohla pri prelete okolo Slnka spustiť roj komét

Ohodnoť článok

Po mnoho rokov, vedci vedeli, že Gliese 710 priletí do blízkosti našej slnečnej sústavy zhruba za milión rokov. Aktualizovaná analýza naznačuje, že táto hviezda príde podstatne skôr, než sme si mysleli, a očakáva sa, že spustí nebezpečný roj komét.

Gliese 710 môže spustiť nebezpečný roj komét

Gliese 710 je v súčasnej dobe vzdialená 64 svetelných rokov od Zeme, ale podľa všetkého mieri priamo na nás. Nová štúdia zverejnená v časopise Astronomy and Physics predpokladá, že blízke stretnutie sa udeje asi za 1,35 milióna rokov, a že hviezda príde do vzdialenosti 13 365 AU od nášho Slnka (kde 1 AU sa rovná priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka) alebo 1,2 biliónov míľ. Z tejto vzdialenosti by trvalo svetlu 77 dní, kým by dorazilo na Zem.

Tip redakcie: Star Wars: Aké by boli skutočné náklady na chod Hviezdy smrti?

Je to samozrejme ďaleko, ale nie v kozmologickej terminológii. Presne v tejto vzdialenosti sa nachádza vnútri slnečnej sústavy oblak Oort – veľká bublina ľadu a hornín, ktorá obklopuje Slnko vo vzdialenosti od 50 000 do 200 000 AU. Gliese 710 sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhne priamemu zásahu s objektom vo vnútornej slnečnej sústave, nevyhne sa však Oortovmu oblaku. So svojím obrovským gravitačným vplyvom (asi 60 percent z nášho Slnka), naruší množstvo veľkých skál, ktoré v súčasnosti v týchto vzdialených končinách zotrvávajú v pokoji na svojom mieste. Pri prechode táto hviezda zošle sprchu komét do vnútornej slnečnej sústavy, čo môže spôsobiť pri kontakte so Zemou vážne následky.

Na účely tejto štúdie použili astronómomovia Filip Berski a Piotr Dybczński z Univerzity Adama Mickiewicza v Poľsku, údaje zozbierané z vesmírneho observatória Gaia. Nové výpočty ukazujú, že minimálna vzdialenosť od hviezdy bude takmer päťkrát nižšia ako predchádzajúce odhady. V tejto vzdialenosti sa bude javiť ako najjasnejší a najrýchlejší objekt na nočnej oblohe. “Táto udalosť bude najsilnejšie a najviac narušujúce stretnutie v budúcnosti a v histórii slnečnej sústavy.”

Roje komét budú trvať milióny rokov

Počas svojho prechodu bude Gliese 710 spúšťať pozorovateľné roje komét. Toto divadlo bude prebiehať počas obdobia, ktoré bude trvať neuveriteľné tri až štyri milióny rokov. Vplyv tejto hviezdy na našu slnečnú sústavu bude citeľný na dlhú dobu.

Je to samozrejme zlá správa pre budúce civilizácie na Zemi, ale veríme, že naši potomkovia do tej doby prídu na spôsob, ako asteroidy a kométy odkloniť. Dôležité je dodať, že Gliese 710 nie je jedinou hviezdou, ktorá má v pláne nás navštíviť. V našej blízkosti je až 14 hviezd, ktoré sa môžu v priebehu niekoľkých miliónov rokov priblížiť do blízkosti troch svetelných rokov. Dve z nich pravdepodobne prejdu aj cez Oortov oblak.

Zdroj: http://gizmodo.com