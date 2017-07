Prečo zamestnanci obľubujú relaxačné a zážitkové kupóny 4.75 (95%) 4 votes

Odmeny pre zamestnancov

Hľadanie správneho motivačného prostriedku či odmeny pre zamestnancov môže pripomínať nákup ideálneho vianočného darčeka pre tetu z druhého kolena, ktorú ste nevideli už 6 rokov. Vybrať niečo, čo ju skutočne poteší, je takmer nemožné. Odlíšte sa od konkurencie a odmeňte svojich zamestnancov relaxačnými či zážitkovými kupónmi. Aké sú ich výhody a prečo sa tešia takej veľkej obľube?

Zamestnanec sa rozhodne sám

Ani ten najlepší zamestnávateľ či šéf nemusí poznať sny svojich zamestnancov. Netriafajte naslepo a stavte na istotu. Práve tým sú relaxačné a zážitkové kupóny jedinečné – obdarovaný sa rozhodne sám, či ich využije na relax vo wellnesse, pôjde na adrenalínový let rogalom alebo si oddýchne na dovolenke v Chorvátsku. Je to určite vhodnejší darček ako sada pier s logom vašej firmy. Práve to ocení každý zamestnanec – slobodu rozhodovania bez konkrétnych dátumov, miest, počtu osôb či zariadení.

Doprajte zamestnancom oddych

Psychohygiena a oddych sú dôležité pre každého zamestnanca. Pracovné tempo v ostatných rokoch je v porovnaní s minulosťou vyššie, a tak neustále pribúda mladých ľudí so syndrómom vyhorenia, zvýšeným stresom, depresiami či prepracovanosťou. Práve relaxačné a zážitkové kupóny sú skvelým riešením, ako nasmerovať ľudí na vlnu potrebného odpočinku. Oddýchnutí zamestnanci sú šťastnejší, a to je pre vás ako zamestnávateľa dôležitý faktor. Pomôže to nielen lepšej atmosfére na pracovisku, ale aj efektivite práce. Štúdie hovoria, že spokojní zamestnanci sú až o 12 % efektívnejší v porovnaní s ostatnými.

Motivujte svoj tím

Mnoho zamestnávateľov si myslí, že jedinou motiváciou je plat. Nie je to však tak. Mnohým zamestnancom pomáha k lepším výsledkom aj príjemné pracovné prostredie, dobré vzťahy na pracovisku, inšpiratívny nadriadený či pracovné benefity. Nezaraďte sa medzi tých zamestnávateľov, ktorí si myslia, že služobný mobilný telefón či laptop sú pre vašich ľudí motiváciou. Skúste ich stimulovať k lepším výkonom aj pomocou motivačných a relaxačných kupónov.

Splnili ste cieľ? Odmeňte zamestnancov

Pocit z dobre vykonanej práce je pre zamestnancov rovnako dôležitý ako správna motivácia. Štúdie hovoria, že až 68 % ľudí, ktorí dostávajú spravodlivý feedback, napĺňa ich práca. Vyhrali ste tender, splnili ste ročné ciele alebo dosiahli úspech na medzinárodnej konferencii? Neváhajte a svojim zamestnancom dajte pozitívnu spätnú väzbu. Pokojne im to môžete povedať slovami: „Som spokojný s tvojím výkonom,“ ktoré budú ešte účinnejšie, keď k ním pridáte aj relaxačné a zážitkové kupóny.

Máte záujem o tento spôsob stimulácie či odmeny? Objednajte si tieto kupóny u nás.