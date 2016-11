Ohodnoť článok

Rátali ste ovce. Zavrhli ste kofeín. Zakázali ste si aj počítačové hry pred spaním. Napriek tomu sa obraciate v posteli celé hodiny. Radikálny nápad: možno by ste sa mali naučiť spať poriadne. Ponúkame vám návod založený na metóde, ktorou sa trénuje spánok u malých detí (cumlík nie je povinný).

Siahnite po takzvanom bielom šume

Bábätkám pripomína zvuk maternice. Dospelí môžu vďaka nemu prestať vnímať death metal od susedov alebo si vyvolať spomienku na upokojujúci lesný potôčik, ktorý kedysi navštívili. Tak či onak, väčšina ľudí tvrdí, že prístroj na generovanie bieleho šumu nastavený na miernu hlasitosť im výrazne pomáha upokojiť sa.

Zožeňte si zatemňujúce rolety

Na rozdiel od štvortýždňového batoľaťa je váš každodenný rytmus pomerne vyrovnaný. To však neznamená, že vás nemôže vyrušiť jasné svetlo pouličnej lampy či slnečné lúče predierajúce sa cez okno o šiestej ráno. Zaobstarajte si dobré zatemňujúce rolety alebo masku na spanie a uvidíte, že sa vám bude zaspávať oveľa ľahšie.

Zababušte sa

Dobre, fajn – nemusíte sa zabaliť do obrovského kusiska mušelínovej látky ako burrito. (Hoci by to bolo zlaté, nemyslíte?) Iba si zabezpečte pocit bezpečia a pokoja s teplým a príjemným pyžamom a obliečkami.

Vytvorte si spánkovú rutinu

Bábätká majú mlieko, kúpeľ, obrázkové knižky, uspávanky. Vy si dajte kamilkový čaj, sprchu, rádio, noviny. Nech je váš rituál akýkoľvek, držte sa ho a vaše telo sa samé naladí na zaspávanie. Ide o výbroný spôsob ako zaspať ľahšie každý deň.

Ak všetko ostatné zlyhá, vyplačte sa

Presne tak, skúsime to podľa Ferbera. Najbližšie, keď skočíte do postele a nebudete môcť ani za svet zaspať, odolajte pokušeniu zapnúť svetlo a začnite odsúvať od seba iPad. Ostaňte ležať v tme a usilujte sa prestať myslieť na svoju nespavosť (máme radi predstavovanie si izieb v dome či byte vášho detstva). Cvičenie by malo byť po niekoľkých nociach čoraz ľahšie a čoskoro budete spať celú noc. (Vaši rodičia by boli na vás veľmi hrdí.)

