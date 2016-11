Mladí hokejisti majú po kariére, odsúdili ich na podmienečné tresty

Ohodnoť článok

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) – Mladí, dnes už bývalí hokejisti HC Košice, hrajúci extraligu juniorov, majú po sľubne rozvíjajúcej sa kariére a s hokejom skončili. Sudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, ich dnes uznal vinnými z prečinu podplácania a odsúdil na podmienečné tresty. Jakub V. dostal dva roky väzenia s tým, že výkon trestu sa mu podmienečne odkladá na tri roky, Peter K. šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a rovnaký trest dostal aj Liridon G. Rozsudok nie je právoplatný, odsúdení si ponechali lehotu na to, či podajú odvolanie.

Mladí hokejisti ktorí patrili medzi lídrov košického juniorského tímu, obžaloval ich prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry za to, že sa pred rokom snažili ovplyvniť výsledok zápasu medzi svojím HC Košice a HK Mládež Michalovce.

Podľa obžaloby Jakub V. ešte v čase, keď nebolo isté, kto z troch brankárov bude chytať, ich oslovil, či by “pustili” zápas Michalovciam. Sľúbil im za to finančnú hotovosť v presne nezistenej výške. Jeho dvaja spoluhráči priamo oslovili nasadeného brankára, ktorému mali sľúbiť úplatok. Už po prvej tretine zápasu však trénerom bolo jasné, že herný výkon obžalovaných nie je to, čo zvykli hrávať a v kabíne sa neskôr všetko prevalilo. Košičania síce napokon zápas vyhrali, ale vedenie klubu podalo na políciu trestné oznámenie.

Mladí hokejisti aj dnes svoju vinu popierali a tvrdili, že obvinenia voči nim sú vykonštruované, štatistiky v zápase mali dobré, hokej hrajú odmalička a zápas by nepustili. Priťažila im však výpoveď brankára, ktorý inkriminovaný zápas chytal, ale aj podklady stávkovej kancelárie, ktorá v prípade tohto zápasu zaznamenala neobvyklý “nábeh” na výhru outsidera.

Ako sudca ŠTS v odôvodnení verdiktu zdôraznil, táto kauza je varovaním, keďže ide o korupciu dotýkajúcu sa už i juniorskej súťaže. Ak konanie športovcov naruší čistotu športového života, musí byť potrestané. Odsúdení pred súdom sami konštatovali, že s hokejom skončili.

