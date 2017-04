Na čo je ta plastová vec vo vnútri krabice na pizzu

Ohodnoť článok

Pizza chránič

Ak ste jeden z miliardy ľudí na tejto planéte, ktorí sa tešia keď dostanú pizzu priamo ku dverám, mali by ste sa poďakovať kúsku plastu. Kúsku plastu? Áno, tej kruhovej plastovej veci, ktorá ide do stredu pizze, aby sa zabránilo jej prilepeniu o hornú časť krabice. Je to tzv. “Pizza chránič” a bol vynájdený pred 30 rokmi 10. februára 1983, kedy sa Carmele Vitale podarilo dostať patent na tento kúsok plastu.

Anjel strážny

Práve ten maličký plastový vynález zachránil ľudstvo pred jedením spľasnutej a znehodnotenej pizze, ktorá bolo ochudobnená o polovicu syra, pretože sa prilepil a zasekol do hornej časti kartónového boxu. Dokážete si predstaviť, jesť takýto druh pizze? Bez “pizza chrániča”, by rozvoz pizze, ako ho poznáme, vyzeral skôr ako rozvoz krvi a vnútornosti zmixovaných dokopy na obriom kuse chlebového cesta! Znie to pre Vás nechutne? V hodnotovom rebríčku potrebných ingrediencií pre dobrý rozvoz pizze, sa “pizza chránič” nachádza pravdepodobne hneď po syre a pred každým toppingom.

Vidíte, aj napriek tomu, že sú krabice na pizzu zvyčajne vyrobené z vlnitej lepenky (kartónu), ktorá je tuhšia než väčšina typických prepravných nádob a sú relatívne vhodné pre udržiavanie teploty jedla (zvlnený priestor v kartóne pridáva akúsi ďalšiu vzdušnú izolačnú vrstvu), majú jednu konštrukčnú chybu: horúca pizza umiestnená vo vnútri boxu, spôsobuje vplyvom horúcej pary prehýbanie hornej strednej časti boxu. Čím dlhšie je pizza v krabici, tým viac pary sa dostane dovnútra materiálu pizza boxu a krabica sa tak stáva mäkkšou v strede. Vidíte, kam tým smerujeme? V hornej strednej časti sa krabica postupne ponára a priliepa na pizzu, a po otvorení sťahuje syr a odoberá časť toppingu. Je to špinavé. Je to smutné. Je to na prd.

Privítajte génia “pizza chrániča” známeho ako Carmela Vitale z Dix Hills, New York

10. februára 1983 podala svoj patent (# 4498586) a patentačný úrad ho schválil 12. februára 1985. Vo svojom patente Vitale opísala “chránič balíčka” (hrozný názov svojho vynálezu, veď nikto predsa nehovorí o balíčku, bola to pizza, ktorá potrebovala ochranu), ktorým je vlastne malý statív, ktorý poskytuje podporu pre polorozpadnutú krabicu od pizze. Mal by byť umiestnený v strede korpusu k udržaniu štrukturálnej integrity krabice.

Vitale vyjadrila veľkú potrebu “pizza chrániča” v patentovej prihláške, kde uviedla, že: “tendenciou krytov sa prehýbať alebo vplyvom tlaku vyvinutého na oslabenú strednú časť krabice môže dôjsť k poškodeniu alebo otlačeniu koláčov alebo pizze počas skladovania alebo doručenia” a tiež skutočnosť, že bolo nutné vytvoriť “ľahké a lacné zariadenie”, ktoré by bolo vyrobené z “jedného kusu umelej hmoty, ktorá je tepelne odolná.” (navrhla termo plast).

Zjednodušene povedané, vzhľad statívu bol vytvorený s cieľom zanechať čo najmenšie odtlačky “Pizza chrániča”, spôsobiť tak minimálne škody na pizzi a zároveň aby bol pevný ako skala. Tri jamky na pizzi sú oveľa lepšie ako všade postriekané vnútornosti. Nakoniec sa od pôvodného návrhu chránič pizze vyvinul do viac kruhového tvaru s väčšími plochami na rozloženie podporných lúčov. Na výrobu chráničov, aké poznáme dnes, však spotrebuje takmer rovnaké množstvo plastu ako kedysi.

Takže nabudúce, keď si objednáte pizzu, spomeňte si na nevďačnú špinavú prácu, ktorú chránič pizze robí zakaždým, aby sa ubezpečil, že Vaša pizza dorazí v dobrom stave. Je to v podstate strážny anjel každej pizze.

