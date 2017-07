Láska alebo len svrbenie. Prečo psy a mačky zbožňujú škrabkanie

Ohodnoť článok

Prečo majú mačky a psy radi škrabanie hlavy

Rozplýva sa váš štvornohý miláčik blahom, keď ho poškrabkáte po hlave? Chcete vedieť, prečo je to tak? Niektoré dôvody, prečo sa to páči Dunčovi aj Micke, sú rovnaké. Psy a mačky však škrabanie hlavy prežívajú trochu inak.

„Škrabkanie po hlave prináša zvieratám pozornosť, po ktorej túžia. Zároveň však ide o miesto, na ktoré svojimi labkami nedočiahnu, prípadne to dokážu len s ťažkosťami. Takisto si ho nedokážu oblízať jazykom,“ hovorí Dr. Nicholas Dodman, profesor, ktorý sa venuje veterine na Tuftsovej univerzite.

„Tieto dva dôvody sú rovnaké pre psy aj mačky. Ostatné príčiny sa však líšia. Mačkám priateľské hladenie hlavy, líc či brady môže pripomínať svoju čistiacu rutinu, keď si lížu labky alebo sa obtierajú o niečo hlavou. Zároveň to môže vyvolať asociáciu na matku, ktorá im oblizovala hlavu, keď boli mačiatka,“ pokračuje Dodman.

Odborníčkou na mačacie správanie je aj Mikel Delgadová z Kalifornskej univerzity. „Hoci má mačka pachové žľazy po celom tele, ich väčšina je sústredená na hlave. Keď sa obtierajú o čokoľvek (vašu ruku, inú mačku alebo stenu), vlastne tým šíria svoj pach. Takto si značkujú svoje teritórium a táto aktivita ich upokojuje,“ vraví Delgadová a dodáva: „Jeden prípad je však špecifický. Keď sa mačka obtiera čelom o človeka, vysiela tým signál priateľského správania. Je to gesto lásky.“

Tip redakcie: Veľký prehľad: Ako často kŕmiť najobľúbenejšie, no aj netradičné domáce zvieratá

Aj psy sa radi otierajú hlavou o svojich majiteľov. „Je to zvyčajne prejav náklonnosti,“ tvrdí Leni Kaplan z Cornellovej univerzity v Ithace. Zároveň však dodáva, že nie všetkým sa to páči. „Niektoré psíky nemajú radi škrabkanie na hlave ani akýkoľvek iný dotyk z vrchu. Môžu ho totiž vnímať ako zastrašovacie gesto. Zväčša ide o psíkov, u ktorých sa zanedbala socializácia. Tie sa zvyknú báť nových ľudí a situácií. Škrabkaniu sa bránia aj psy, ktoré dostávali od majiteľov za trest po hlave. Vždy si treba všímať zvieraciu reč tela. Ak sa to psíkovi nepáči, neškrabkajte ho, lebo môžete skončiť s uhryznutím.“

Ak sa váš miláčik dožaduje škrabkania viac ako obyčajne, môže mať na mieste vyrážku alebo inú kožnú reakciu. V niektorých prípadoch treba zvážiť návštevu veterinára. „Vždy žartujem: Miluje ma alebo ho len niečo svrbí?“ smeje sa doktorka Delgadová.

