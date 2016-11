X Factor: finalisti a najväčšie kinohity už túto sobotu 5 (100%) 1 vote

Už túto sobotu si na televízii WAU môžete pozrieť bristký X Factor a všetkých jeho finalistov v plnej kráse a v plnom nasadení.

Z britského X-Factoru vzišlo už niekoľko hviezd, medzi najznámejšie určite patrí Alexandra Burke, či Leona Lewis.

Najväčšie kinohity – to bude téma tohto týždňa. Za chlapcov vystúpia: Matt Terry a Ryan Lawrie za dievčatá sa môžete tešiť na šarmatnú Emily Middlemas. Pozrite sa, čo vás čaká.

X Factor – Chlapci

Matt Terry: Writing’s on The Wall – Sam Smith (Spectre)

Zdroj: www.youtube.com

Ryan Lawrie: Jailhouse Rock – Elvis Presley (Jailhouse Rock)

Zdroj: www.youtube.com

X Factor – Dievčatá

Emily Middlemas: It Must Have Been Love – Roxette (Pretty Woman)

Zdroj: www.youtube.com

