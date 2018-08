Američania umývajú použité kondómy ,,LOL“ Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydali varovanie pre sexuálne aktívnych Američanov, aby prestali umývať a opätovné používať kondómy – pretože, neuveríte, ale skutočne to robia.

V tweete odkazujúcom na štatistiky a fakty o kondómoch a STD napísala zdravotná organizácia: ,,Hovoríme to preto, že to ľudia robia: Neperte či opätovne nepoužívajte použité kondómy. Za každým použite nový.“

Pri správnom používaní sú kondómy vysoko účinné pri prevencii gravidity a sexuálne prenosných pohlavných chorôb, vrátane vírusu HIV.

Avšak vzhľadom na to, že menej ako polovica amerických vysokých škôl splnila požiadavku CDC na sexuálnu výchovu v roku 2015, potreba varovania nie je prekvapujúca.

Podľa zdravotnej správy publikovanej CDC v roku 2017 iba jedna tretina Američanov používa kondómy – a mnohí z nich nesprávne.

V štúdii z roku 2012 publikovanej v časopise Sexual Health spolutvorca a profesor univerzity v Kentucky, Richard Crosby uviedol, že 1,4 až 3,3 % respondentov opakovane použilo kondóm aspoň dvakrát počas sexuálneho styku.

Opätovné používanie kondómov vedie k oslabeniu latexu, čo môže viesť k roztrhnutiu, ktoré zvyšuje riziko tehotenstva a pohlavných chorôb.

Vzhľadom na to, že počet prípadov STD a STI naďalej stúpa, s viac ako dvoma miliónmi prípadov chlamýdií, kvapaviek a syfilisu hlásených v roku 2016, je správne používanie kondómov pre Američanov dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Na to, aby bolo používanie kondómov účinné, CDC uvádza, že nový kondóm by sa mal používať „v každom prípade vaginálneho, análneho a orálneho sexu počas celej sexuálnej činnosti (od začiatku do konca)“.

Sexuálne aktívni Američania by sa tiež mali zdržať uchovávania kondómov v peňaženkách, mali by si byť vedomí dátumov vypršania kondómu a nikdy nepoužívať viac ako jeden kondóm naraz.

Samozrejme to platí pre všetkých sexu chtivých obyvateľov tejto planéty 🙂

