Nahé telá aj Barber Battle – Interbeauty tento rok aj pre mužov

Medzi návštevníkmi medzinárodného veľtrhu kozmetiky Interbeauty vždy dominovali ženy. Blížiaca sa jarná edícia festivalu krásy v bratislavskej Inchebe má ambíciu pomer prítomných dám a pánov rozhýbať. Už 9. a 10. februára si na svoje príde aj mužské pokolenie, a to nielen vďaka silnejúcemu kultu mužskej krásy.

Dnešní muži už potrebujú viac

Kvalitná kozmetika, trendové zostrihy, moderné účesy, upravené fúzy či dokonale zastrihnuté brady už dávno nie sú medzi slovenskými pánmi výnimočné. Stále rastie počet mužov, ktorí v starostlivosti o svoju vizáž za nežnejšími polovičkami v ničom nezaostávajú. Jednoducho, potrebujú viac, aby sa vo svojej koži cítili naozaj dobre. Tomuto trendu zodpovedá aj rozrastajúca sa rodina pánskych kozmetických produktov a rôznych vychytávok. Renesanciu zažívajú britvy či štetky na holenie, hitom sa stáva aj starostlivosť o bradu – na pultoch obchodov sa už bežne stretneme so špeciálnym kondicionérom, voskom či olejom. To všetko a ešte viac si môžu páni vyskúšať práve na veľtrhu v Inchebe a vďaka širokej palete značiek a produktov nájsť pre seba to pravé orechové. Po celú dobu trvania veľtrhu budú tiež pre mužov k dispozícii barberi, ktorí budú pre nich vytvárať nové a svieže zostrihy, a to celkom zadarmo. Okrem toho môžu vyskúšať trichologickú diagnostiku, ktorá odhalí celkový zdravotný stav vlasov, ich hustotu či rýchlosť rastu.

Udalosť, ktorá sa zapíše do histórie barberstva

Na Interbeauty sa chystá aj výnimočná udalosť – prvý ročník Barber Battle, kde si svoje sily zmerajú talentovaní barberi z rôznych kútov Česka a Slovenska. Súťažiť sa bude 10. februára v kategóriách Klasický pánsky strih, Hair Tatoo Design, Fade na čas, Barbergirl a chýbať nebude ani študentská kategória pre najmladších nádejných holičov. Okrem sledovania holičského umenia súboj prinesie aj mnoho inšpirácií v klasických aj moderných pánskych strihoch. Súťaž otvorí slovenský raper Separ a do kresiel porotcov zasadnú celosvetové barberské špičky Josh O’meara-Patel (Anglicko), Dennis Da Costa (Holandsko) a írsky majster barberstva z roku 2016 Micky Graham.

Pastva pre oči – majstrovstvá v maľovaní na nahé telo

Mnohých pánov tiež iste poteší ďalšia zaujímavá akcia – 14. ročník Majstrovstiev SR v maľovaní na telo BODY ART 2018. Maľovať sa bude 9. februára na nahé ženské telá na tému Atlantída, stratené svety. Víťaz súťaže postúpi na majstrovstvá sveta World Bodypainting Festival v rakúskom Klagenfurte.

Popri veľtrhu kozmetiky Interbeauty sa v Inchebe konajú ďalšie dve zaujímavé podujatia. Budúce nevesty určite nevynechajú Svadobný veľtrh a mamičky zas nemôžu chýbať na veľtrhu Dieťa a rodina.

