Je tu nový Dominik Dán a jeho už 25.kniha Ohodnoť článok Ohodnoť článok

V novinke Cigaretka na dva ťahy sa vraciame do obdobia objasnenia vraždy na druhom brehu. Všetko vyzeralo ok, vyriešené, uzavreté, miestami ututlané… ale na povrch vychádzajú nové súvislosti. Tie priamo nadväzujú na nový, ešte brutálnejší prípad, ktorý leží na stole Richarda Krauza.

Aký prípad musí objasniť detektív?

Ubehol presne rok od vraždy na brehu rieky a od vraždy Tibora Hakla – jedného z kapitánov Bossa podsvetia.

V oboch prípadoch zohrali dôležitú úlohu Krauzove kontakty na podsvetie. Občas sa vypečení kamaráti z detstva zídu aj detektívovi z oddelenia vrážd. Našťastie Tiborovu mŕtvolu nikto neobjavil, oficiálne sa nevyšetrovalo, nikto nepátral po súvislostiach. Jedine Burger tušil, že jeho žiak mu prerástol cez hlavu – ak nie profesionálne, tak v riskovaní určite.

No v polovici deväťdesiatych rokov sa aktivizovalo nielen podsvetie, ich metódy sa pokúsili napodobniť aj iní. Hoci amatéri, v brutálnosti vraždenia si s podsvetím vôbec nezadali.

Na jar 1995 sa chlapcom z oddelenia vrážd dostal na stôl prípad vodiča dodávky – chlapca zastrelili a upálili v aute. Hrozná smrť, desivé zohavenie mŕtvoly, ťažký kriminálny zločin. No nielen pátranie po vrahovi trápilo Krauza a Chosého. Ako vždy, aj tentoraz prišiel problém ruka v ruke s ešte väčším…

„My máme kontakty vonku, podsvetie tu u nás.“

„Rozpočet je jedna vec, no nech je akokoľvek štedrý, nikdy nepokryje to podstatné. Tajné operácie, ktoré sa nesmú objaviť v žiadnom hlásení. Operácie, o ktorých nevedia ani všetci riadiaci pracovníci, vždy iba zasvätený okruh. Už aj u nás frčia a v hojnom počte. Neviem, kam to povedie, ale jedno je isté – nezastavia sa pred ničím. Keď hovorím pred ničím, mám na mysli vraždy, únosy, všetko, čo patrí na váš stôl, kde ale nikdy neskončia…“

Cigaretka na dva ťahy je typická dánovka, ktorú si vychutnajú všetci jeho fanúšikovia. A možno aj na dva ťahy, pretože je opäť skvele napísaná, napínavá a ukazuje, ako to chodilo v 90.rokoch. Keď sa o zneužívanú tajnej služby nielen šepkalo, ale aj všeobecne vedelo…no nikto nemal dôkazy. Špinavé peniaze, predaj drog, nekontrolovateľné skupinky s nekontrolovateľnou činnosťou. Dajú sa ustrážiť? Dá sa nespadnúť do tejto mašinérie a nenechať sa prevalcovať?

Cigaretka na dva ťahy: https://www.bux.sk/knihy/394734-cigaretka-na-dva-tahy.html

Čítajte tiež:

6 vecí, ktoré svoje deti učíme zle

Kniha, ktorá opantá všetky vaše zmysly

Chrípková sezóna je tu. Tieto potraviny vám pomôžu chorobe odolať