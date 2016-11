Černobyľ v roku 2016 – ako to vyzerá dnes? 5 (100%) 1 vote

Mala to byť noc ako každá iná, no zmenila sa na čiernu škvrnu ukrajinských dejín. Výbuch v černobyľskej jadrovej elektrárni, ktorý v apríli 1986 otriasol celou východnou Európou, máta ľudí aj po 30 rokoch od jedného z najsmutnejších míľnikov v novodobej histórii.

Dopad havárií v jadrových elektrárňach má vždy katastrofické následky. V prípade smutne slávneho Černobyľu šlo o jednu z najväčších tragédií spojených s využitím jadrovej energie. Napriek tomu, že severoukrajinské mesto povstalo z popola, následky výbuchu atómového reaktora si dodnes pýtajú svoju daň.

Tip redakcie: Archeológovia objavili mesto staré 7000 rokov

Späť do osudovej černobyľskej noci

Písal sa 26. apríl 1986, keď tichým nočným Černobyľom otriasla hrozivá explózia. Test novej jadrovej technológie, ktorá sa mala stať ozdobou sovietskeho nukleárneho programu, nevyšiel a z elektrárne sa šírila nebezpečná radiácia. Spôsobené škody prevýšili aj najpesimistickejšie predpovede, no vtedy nik netušil, že dôsledky budú sťažovať život obyvateľov ešte 30 rokov.

Dôsledky výbuchu černobyľskej elektrárne

do ovzdušia sa uvoľnilo 9 ton rádioaktívnych látok (400-násobne viac ako v Hirošime)

170 ton rádioaktívneho materiálu ostalo našťastie uložených v reaktore

v prvých týždňoch po výbuchu evakuovali obyvateľov všetkých dedín v okolí 30 km

dva rozsiahle mraky plné radiácie putovali aj nad územím Česka a Slovenska

v oblasti okolo Černobyľu je dodnes kontaminovaná podzemná voda a časť pôdy

Čo dnes nájdeme v Černobyle

O Černobyle zasiahnutom nukleárnou explóziou si často vytvárame mylné predstavy a len málokto by veril, že lokalita je dnes funkčným mestečkom. Pri vstupe do jeho útrob prekvapia upravené ulice, vysadené kvety, nové budovy aj moderné reštaurácie. Ilúzie o spustošenom pohrebisku sú tak mylné, aj keď pozostatky smutnej udalosti v podobe chátrajúcich domov, pamätníkov a nadpisov typu: „Zbohom a odpusť mi, domov môj“ sa nájdu na každom kroku.

Stop! Zakázaná zóna

Napriek pokusu vrátiť mestu život sa to aktérom odvážneho plánu celkom nedarí ani po 30 rokoch. Atmosféra v meste je poznačená nepríjemnými spomienkami a okrem zopár desiatok vedcov, robotníkov a verných patriotov obývajúcich rodné mesto sa tu nikomu príliš nechce. V samotnom centre sa ešte nájde vôľa tráviť čas, no k elektrárni to láka len odvážlivcov. Táto oblasť je aj tak vyhlásená za zakázanú zónu ohraničenú ostatným drôtom, čo len potvrdzuje, že bezpečnosť a zdravé prostredie v Černobyle je stále nesplneným snom.

Spomienky na černobyľskú haváriu vyvolávajú v ľuďoch obavy aj po 30 rokoch od osudovej noci. Pozostatky ničivej explózie sa síce sčasti odstránili, no mesto a jeho najbližšie okolie už nikdy nebude také, ako pred vypuknutím najväčšej energetickej katastrofy v histórii ľudstva.

Čítajte tiež:

Nórsko chce postaviť diaľnicu pod morom

Kolumbia: Havária lietadla s 81 ľuďmi na palube

Päť tipov, ako deťom urobiť radosť na Mikuláša