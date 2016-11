Káhira 24. novembra (TASR) – Archeológovia objavili staroveké mesto v Egypte, ktoré je podľa nich staré 7000 rokov. Našli v ňom domy, nástroje, keramiku a mohutné hroby. Lokalita sa nachádza pri rieke Níl, v blízkosti chrámu Setiho I. v Abydose, informovala dnes spravodajská stanica BBC.

Archaeologists discover #ancientcity and graveyard dating back to around 5300 BC in #Egypt https://t.co/HQdwHTKprA pic.twitter.com/kbWpO32oOB

— News Nation (@NewsNationTV) November 24, 2016