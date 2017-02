Moderné mamy vyrábajú tieto ekologické čistiace prostriedky a šetria peniaze rodine

Ohodnoť článok

Moderné mamy, ktoré dbajú na zdravie a finančný rozpočet svojej rodiny už dávno nepoužívajú drahé a chemikáliami preplnené čistiace prostriedky. Naučili sa totiž vyrábať svoje vlastné, ekologické a po domácky vyrobené . Ich výroba stojí zhruba tretinu toho, čo klasické čistiace prostriedky a navyše neškodia vášmu zdraviu v takom množstve, ako komerčné čistiace prostriedky. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ako si vyrobiť čistiace prostriedky do domácnosti podľa seba z bežne dostupných prísad. Ušetríte svoju peňaženku a zdravie svojej rodiny.

Domáce čistiace prostriedky vyrobené podľa seba

Po domácky vyrobený ekologický prášok na pranie

Prášky na pranie už nestoja toľko, čo kedysi a ich cena neustále rastie. Aj keď sa nájdu šialenci, ktorí namiesto prášku na pranie používajú čistý ocot, je tu aj menej agresívna forma. Ocot vážne poškodí vašu práčku, aj keď o jeho kvalitách počas prania nepochybujeme.

Pripravte si: čisté biele mydlo, strúhač na syr, Borax a Eko pracia sóda Dumeko

Postup: Biele mydlo nastrúhajte do misky a zmiešajte s jedným hrnčekom Boraxu a hrnčekom ekologickej pracej sódy Dumeko. Hotovo 🙂

Domáci čistiaci prostriedok na drevený nábytok

Pekne vyleštený nábytok vyzerá dobre, najmä vtedy, keď má prísť návšteva. Drahé čistiace prostriedky na nábytok sú plné chemikálii a výparov, ktoré škodia všetkým v domácnosti. Avšak, redakcia Zaujímavosti vie, ako pripraviť ekologický čistiaci prostriedok na drevený nábytok.

Pripravte si: olivový olej, citrón

Postup: Vyžmýkajte štavu z citróna a zmiešajte s olivovým olejom v pomere ˝. Hotovo 🙂 Nielen že sa bude váš drevený nábytok pekne lesknúť, bude aj príjemne voňať.

Univerzálny ekologický čistiaci prostriedok do domácnosti

Na všetko ostatné okrem dreva slúži tento univerzálny čistiaci ekologický prostriedok do domácnosti.

Pripravte si: 1 pohár vody, jeden pohár bieleho octu, pomarančová kôra

Postup: Zmiešajte jeden pohár vody a jeden pohár bieleho octu do pohára s viečkom. Do zmesi pridajte pomarančovú kôru a poriadne uzatvorte. Odložte zmes na desať dní, kým sa ingrediencie premiešajú. Po desiatich dňoch je váš ekologický čistiaci prostriedok do domácnosti pripravený na použitie.

