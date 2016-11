Ohodnoť článok

Pre každého z nás je sexuálny život dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou vzťahov. Dôkazom toho, že sexuálny život zohráva dôležitú úlohu sú vzťahy, ktoré vznikli v posteli. Sexuálny život avšak nemá silu iba dvoch ľudí spojiť, ale aj rozdeliť. Niektorým ľuďom sex pridáva na sebadôvere a pre iných je zdrojom vylepšenia celkovej životnej spokojnosti. Ak si však myslíte, že váš sexuálny život potrebuje nový impulz, pripravili sme si pre vás päť tipov, ako ho vylepšiť.

Milujte samých seba

Podľa sexuológa Joya Davidsona ženy, ktoré sú spokojné so svojimi postavami majú najlepší sexuálny život. A preto, ak nedokážete milovať svoje vlastné telo, nebudete sa vedieť uvoľniť ani vo vašom sexuálnom živote. Najlepšie bude, ak začnete cvičiť, zdravo sa stravovať a nezabudnite si každý deň nájsť chvíľku času pre seba a svoje telo. Veď predsa nikto vás nebude milovať, pokiaľ nebudete milovať samých seba.

Rozprávajte sa o tom

Komunikácia je kľúčom k najúspešnejším veciam v živote, vrátane toho sexuálneho. Podľa jedného z článkov uverejnených v časopise Men´s Fitness je niekoľko tém, o ktorých sa musia páry porozprávať, aby mali zdravý sexuálny život. Avšak najdôležitejšie je, aby ste otvorene a úprimne hovorili o tom, čo vo vás dokáže rozpáliť vášeň, pričom sa cítite nepohodlne a povedali vášmu partnerovi o všetkých vašich túžbach a predstavách.

Partnerka by mala byť iniciatívna

Namiesto toho, aby z vás partner vyzliekol šaty, ktoré ste mali v práci, prekvapte ho výberom niečoho špeciálneho. Vhodné oblečenie môže taktiež priniesť vášeň a sebadôveru do postele. Na začiatok postačí niečo jednoduchšie, ako napríklad výraznejšia a atraktívnejšia spodná bielizeň, no neskôr to môžu byť rôzne korzety a sexi kostýmy, ktoré predstavujú napr. zdravotnú sestru, sekretárku, školáčku, či policajta na jednu noc.

Ak vám nakupovanie priamo v obchode nie je príjemné, využite internet a nakupujte z pohodia vášho domova.

Nezabudnite na emocionálnu predohru

Krátka emocionálna predohra je rovnako dôležitá, ako tá fyzická. Tie páry, ktoré sú emocionálne prepojené, zvyčajne zažijú lepší a kvalitnejší sex. V dnešnej dobe, keď životný štýl väčšiny z nás je hektický a plný stresov je oveľa ťažšie nájsť si čas na hlbšie uvoľnenie sa, ako len na samotný sex.

Choďte do toho s niečím novým

Prinúťte sa vymyslieť niečo nové. Nebuďte lenivý a nerobte so svojim partnerom stále to isté dookola. Skúste vymyslieť nové veci a uvidíte, ako sa to rozbehne. Doprajte si sex stále na iných miestach, vrátane rôznych polôh, a skúšajte to aj s rôznymi sexuálnymi pomôckami a hračkami. Pokiaľ budete vyhľadávať nové spôsoby a využijete ich, môžete očakávať pozitívne výsledky. Váš sexuálny život nepôjde stále po tej istej ceste a pre vás a vášho partnera nastane množstvo pozitívnych zmien.

