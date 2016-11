Ohodnoť článok

Vianoce v obchodoch

Emócie predávajú. Či už ide o emócie v článkoch, filmoch, video hrách alebo u predajcov, vždy to zaberá. Prečo sú videá s mačkami najsledovanejšie videá na internete? Mačky sú milé a vytvárajú v ľudoch emócie. Toto veľmi dobre vedia obchodníci, ktorí na nás každoročne chystajú triky ako na nás zarobiť počas najkrajších sviatkov v roku. Či sú to už mobilní operátori, predajcovia elektroniky alebo kníhkupectvá, všetci vedia, že Vianoce sú najziskovejším obdobím v roku. Čo si na nás nachystali túto zimu?

Prečo začínajú vianočné reklamy už v októbri

Odpoveď je jednoduchá. Ak aj vás rozčuľujú vianočné reklamy, ktoré vidíme na obrazovkách televízorov už v októbri, nie ste sami. Avšak, u obchodníkov platí známa veta „čím skôr, tým lepšie“. Má to svoj opodstatnený dôvod – zákazník si nekúpi nič, pokiaľ to vidí iba raz. Ak vás však bude operátor presviedčať pár týždňov, aby ste si najnovší balík s telefónom kúpili, verte nám, vy si ho kúpite. Veď je to super ponuka, nie? Vianočné reklamy, ktoré začínajú už v októbri sú teda opodstatnené a majú jasný cieľ – presvedčiť vás, aby ste si najnovší tovar alebo produkt kúpili. Neustále pripomínanie vás nakoniec presvedčí.

Dva za cenu jedného, veľký výpredaj a „obdaruj najbližších“

Azda najviac poznáme triky typu „vianočný výpredaj“ alebo „dva za cenu jedného“, prípadne „kúp dva a tretí máš za polovicu“. Toto sú klasické triky, ktoré v nás vyvolávajú impulzy nakupovania, ktoré fungujú. Prečo by sme odolali tak výhodnej ponuky a mali toho viac za menej? Málokto si uvedomuje, že v konečnom dôsledku minie oveľa viac peňazí, ako by minul normálne. To je cieľom obchodníkov.

Vianoce v obchodoch začínajú skôr ako tie skutočné. Obchodníci taktiež využívajú naše emócie a hrajú na citlivú stranu vetou typu „obdaruj najbližšieho – kúp mu nový mobil a ty dostaneš zľavu na paušál“. Ako sme spomínali, Vianoce sú najziskovejším obdobím roka a pri toľkých zľavách a akciách si často neuvedomíme, že sme zasa minuli oveľa viac, ako normálne. O čom sú ale Vianoce v skutočnosti? Je to o ruchu v nákupných centrách a strese?

Mimochodom, už máte nakúpené vianočné darčeky?

