Depeche Mode v Bratislave

V sobotu 20. mája si môžete v Bratislave na futbalovom štadióne Pasienky užiť novú skvelú koncertnú šou kapely DEPECHE MODE. Krátko po ohlásení turné na októbrovej milánskej tlačovej konferencii sme sa stretli s Andym Fletcherom, hráčom na klávesy a jedným zo zakladajúcich členov Depeche Mode. Prezradil nám, že na Slovensko sa kapela vždy rada vracia a dúfa, že sa im v Bratislave podarí ukradnúť deň voľna na oddych a prehliadku mesta.

„V Bratislave som hral niekoľkokrát sám ako DJ a samozrejme sme tu koncertovali s Depeche Mode. Vždy sme tu zažívali pekné chvíle, máte krásne centrum. Už sa nám podarilo mať deň voľna práve v Bratislave, snáď sa to opäť podarí,“ hovorí Andy Fletcher.

Veľká sláva mladej kapely Depeche Mode neobišla v 80. rokoch ani vtedajšie Československo, hoci západné kapely boli v komunistickom režime tabu. Do pamäti 13-tisíc fanúšikov sa nezabudnuteľne vryl dátum 11. marec 1988, kedy Depeche Mode odohrali svoj prvý koncert v Prahe. Veľmi dobre vedeli, aký režim vládne v Československu.

„V polovici 80. rokov sme nahrávali albumy v západnom Berlíne a naše štúdiu bolo hneď pri Berlínskom múre. Hrali sme v Československu, Maďarsku, Poľsku a veľmi sme vnímali situáciu, aká tam v tej dobe vládla. Vždy sme sa do týchto krajín radi vracali, cítili sme s ľuďmi, prežívali sme to s nimi. Myslím, že práve preto sme tu takí obľúbení, ten pocit vždy znova zažívame aj na Slovensku,“ tvrdí Fletcher.

Prvý československý koncert kapely sprevádzali mnohé obavy. Organizátori sa báli, že Sportovní halu nevypredajú. Lístok stál 150 Kčs a hoci to v tom čase bola veľká suma, záujem bol ohromný. Platne Depeche Mode kolovali vtedy potajomky z ruky do ruky, v rádiu Depeche Mode, samozrejme, nehrali a ani jeden ich klip sa nevysielal v televízii. Azda preto sa na Slovensku okolo kapely Depeche Mode utvoril doslova kult a dodnes je počet ich fanúšikov u nás enormný. A pribúdajú ďalšie generácie mladých milovníkov Depeche Mode.

„Neviem, či poznáme to tajomstvo, čo je za tým. Každopádne, je to neskutočné a máme z toho ohromnú radosť. Vidieť na koncertoch známe tváre a k nim pribúdajúce nové… Cítime veľkú zodpovednosť, keď stojíme na pódiu. Obzvlášť Dave je vždy veľmi nervózny, no nič na ňom nevidno,“ prezradil „Fletch“ na speváka Dava Gahana.

Počas bratislavského koncertu kapela odohrá aj skladby z nového štúdiového albumu Spirit, ktorý vydáva začiatkom roka 2017. Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher budú v rámci Global Spirit Tour hrať pre vyše 1.5 milióna fanúšikov v 32 mestách a 21 krajinách naprieč Európou. Popri Paríži, Berlíne, Miláne či Moskve Depeche Mode opäť zavítajú aj do Bratislavy!

Depeche Mode – The Global Spirit Tour

BRATISLAVA – FUTBALOVÝ ŠTADIÓN PASIENKY

SOBOTA 20. MÁJ 2017

Vstupenky sú dostupné v sieti Eventim a na www.vivien.sk

