Strach zo záväzkov. Odkiaľ sa berie a ako sa ho zbaviť

Strach zo záväzkov

Niektorí ľudia sa stránia záväzkov ako čert svätenej vody. Nevedia si predstaviť prežiť zvyšok života s jedným človekom, a tak sa ich cesty rozídu. V dobe internetových zoznamiek majú pocit, že si ľahko nájdu niekoho lepšieho.

„Strach zo záväzkov je strachom z odovzdania sa vzťahu, niekedy dokonca zo vzťahu ako takého,“ vysvetľuje poradca Gurpreet Singh. „Tento typ strachu je skutočný a existuje tak dlho, ako vzťahy samotné.“ Súhlasí aj klinická psychologička Dr Abigael Sanová: „Strach zo záväzkov sa vyskytuje v rôznej miere u mnohých ľudí.“

Môžu za to aj rodičia

Obaja znalci tvrdia, že tento strach vzniká často ešte v detstve nesprávnym prístupom rodičov. Každý človek má vrodenú potrebu pre bezpečné puto. „Ak sa také puto v ranom živote nevytvorí alebo je narušené, v dospelosti z toho môžu vyplynúť rôzne problémy, medzi inými aj strach zo záväzkov,“ hovorí Dr Sanová.

No nie vždy treba pri pátraní príčin držania si odstupu chodiť tak ďaleko do minulosti. U ľudí, ktorých ranil partner alebo niekto iný, komu úprimne dôverovali, sa môže strach zo záväzkov sformovať aj v dospelosti, a to veľmi rýchlo. „Vznikne tak obava, že ľuďom sa nedá veriť. Človek je spútaný strachom z toho, že ho niekto opäť zradí,“ objasňuje Singh. Tvrdí tiež, že strach zo záväzkov majú často aj ľudia s nízkym sebavedomím a negatívnym vnímaním samého seba.

Trpíme ním všetci

Aj keď bežne sa tvrdí, že strach zo záväzkov sa vyskytuje najmä u mužov, obaja odborníci tvrdia, že je takpovediac bezpohlavný. „Ide o mýtus, ktorý vyvrátili viaceré štúdie. Žena, ktorá si prežila traumatické detstvo, sa môže vzťahov strániť rovnako, ako muž s podobnými zážitkami,“ tvrdí Singh.

Pozitívna správa však je, že strach zo záväzkov sa dá prekonať. Prvým krokom je jeho pochopenie, akceptácia a sebareflexia. Následne je potrebné nájsť spojenie medzi súčasným správaním a minulými putami a vyrovnať sa s traumou, hnevom či nechuťou, ktoré predchádzajúce vzťahy spôsobili.

Ľudia, ktorí sa odmietajú usadiť, často počúvajú vetu „to preto, lebo si ešte nespoznal/a tú pravú či pravého“. Podľa Singha je nepravdepodobné, že by vďaka novému vzťahu tento problém jednoducho zmizol. Sanová však dodáva, že nádej tu je, a to ak si človek nájde partnera, ktorý podobné problémy nemá a dokáže formovať bezpečné putá.

Bez úsilia to však nepôjde. V prvom rade je treba spoznať samého seba a byť schopný sebareflexie.

Zdroj:http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/scared-commitment-sex-love-relationships-advice-experts-phobia-a7700051.html