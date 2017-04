Evolúcia sa s nami zahrala. Polovica ľudí necíti pach moču, keď zjedia špargľu

Ohodnoť článok

Smrdí moč po špargli ?

Na svete žijú dva druhy ľudí. Tí, ktorí veria, že ich môč smrdí po tom, ako jedia špargľu a tí, ktorí si myslia, že to je hlúposť. Do vydania British Medical Journal, v ktorom majú slovo aj vedci, zaradili štúdiu o tom, ako to vlastne s tým močom a špargľou je. Výsledok je prekvapivý a na vine nie je ani jedna strana. Môže za to evolúcia.

Smrdí moč po špargli?

Áno, ale…Viniť za to môžeme kyselinu, ktorá sa v špargli nachádza. Naše telo ju mení na zlúčeniny a tekutiny, ktoré majú nepríjemný, sírový zápach. Narozdiel od samotnej kyseliny, ktorú špargľa obsahuje, zlúčeniny sú prchavé, čo znamená, že sa vyparujú do ovzdušia pri izbovej teplote. V tomto prípade to znamená, že si to namieria rovno do vášho nosa hneď po tom, ako pristanú vo vašej toalete.

Tip redakcie: Slováci jedia málo ovocia a zeleniny

Denník Popsci tvrdí, že všetci ľudia produkujú tieto zlúčeniny po tom, ako konzumujú špargľu. Niektorí z nás však nemajú čuchové receptory vyvinuté natoľko, aby ich mohli cítiť vo svojom okolí. Znamená to, že jedni môžu vo svojom (alebo cudzom) moči zacítiť nepríjemné kyseliny spôsobené trávením špargle, druhí nie. Nikto však nemôže tvrdiť, že tí, ktorí tento zápach necítia, ho taktiež neprodukujú.

Štúdia vedená výskumníčkou Sarah Marktovou a Lorelei Mucci ide oveľa hlbšie a pozerá sa na kĺb špargľovému tajomstvu. Štúdia tvrdí, že až 40% zapojených účastníkov ucítilo nepríjemný zápach vo svojom moči po tom, ako jedli špargľu. Zvyšných 60% to poprelo. Aj napriek tomu, že majú ženy vo väčšine oveľa lepšiu schopnosť rozoznávať vône, než muži, práve ony cítili zápach najmenej.

Výskumy našli až 871 jednonukleotidových polymorfizmov, ktoré vyzerali, že majú na svedomí špargľový zápach v moči. Nikto však netuší, aký trik v evolúcii zapríčinil tento rozdiel medzi ľudmi, kde polovica zápach cíti a druhá nie.

Čítajte tiež:

9 tipov ako prehĺbiť svoje partnerské puto

Čo vaše chute vypovedajú o vašom zdraví a dôvod prečo máte stále chuť na slané, sladké a mastné