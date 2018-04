Čo sa stane ak svojmu rande priznáte, že neviete čo hľadáte Ohodnoť článok Ohodnoť článok

V dnešnom uponáhlanom svete chceme čo najskôr analyzovať či ten, s ktorým randíme má v našom živote miesto, alebo je to strata času.

Randiť s niekým novým a zisťovať či to má budúcnosť môže byť veľmi vzrušujúce . Ak však neviete či či hľadáte vzťah alebo randíte len pre zábavu mali by ste zvážiť či je vhodné túto skutočnosť zdieľať s dotyčným ešte pred prvým rande.

Viaceré prieskumy ukázali, že ak svojmu rande prezradíte, že vlastne ani neviete čo hľadáte, môžete všetko pokaziť.

Príbeh zo života

Monika pred prvým rande dostala správu od Mareka, s ktorým sa stretla pri venčení psov. V správe sa písalo, ako veľmi sa Marek na ich rande teší, ale chce aby Monika brala na vedomie, že si nie je istý čo vlastne hľadá a či je otvorený romantickému vzťahu.

Monika to prirovnala k priepustke z väzenia. Ak to rande klapne a všetko pôjde hladko, bude to super. Ak sa to však pokazí, Marek sa môže vyhovoriť na to, že Moniku upozornil už na začiatku. Monika sa nakoniec s Marekom nestretla a ušetrila si tak námahu s hľadaním odpovede na otázku budúcnosti.

Názory ľudí z okolia boli rôzne. Kým niektorí súhlasili, že byť na vážkach znamená pre potenciálny vzťah príliš veľký tlak ostatní s Monikou nesúhlasili a je podľa nich úplne normálne nevedieť čo očakávať.

Podľa psychologičky, randiť s niekým novým a postupne zisťovať aké pocity vo vás vyvoláva je absolútne prirodzené. Veď predsa aj tí čo už „vedia“ môžu zmeniť názor. Vždy je lepšie byť úprimný už pred prvým rande no budte pripravení, že váš názor sa môže zmeniť.

