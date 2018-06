Ako sa prestať hnevať. Osloboďte svoju myseľ a prestaňte si ubližovať 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Cítite sa neustále frustrovane a všetko vás hnevá? Naučiť sa, ako s tým pracovať, nie je ľahké, ale ak to neurobíte, hnev vás zožerie zaživa. Keď vás niekto nahnevá, obvykle je to tým, že vám niečím ublížil. Vy si potom túto emóciu ako ťažký balvan nesiete so sebou a ubližujete si ďalej sami. Druhú osobu váš hnev vôbec neovplyvňuje. A preto je také dôležité naučiť sa hnevu zbaviť. Ako na to?

Odpustite. Niekedy nahlas povieme, že druhému odpúšťame, no hlboko vo vnútri odpustenie necítime. Ak sa chcete prestať hnevať, musíte sa naučiť odpustiť naozaj. Inak so sebou budete navždy niesť vnútorný odpor, ktorý vo vás bude len narastať.

Buďte empatickí. Ak sa hneváte, pretože vám niekto ublížil, snažte sa zistiť, prečo sa tak zachoval. Keď sa pokúsite vžiť do jeho kože a možno aj zvážiť, že veci nemusel myslieť tak, ako ste ich vzali, je ľahšie sa prestať hnevať.

Ľutujte človeka, ktorý vám ublížil. Koniec koncov, on je ten, kto je nepríjemný a sebecký, a možno taký ostane do konca života. Ak vám niekto ublížil a je naozaj nepríjemnou osobou, poľutujte, že je v živote taký nešťastný alebo neistý, že mu pomáha iba spôsobiť nešťastie aj iným.

Uvedomte si, že hnev ubližuje iba vám. Keď sa hneváte, doslova vám to fyzicky ubližuje. Zvierate sánku, sťahujete svaly, zhoršujete si zdravie. A človek, na ktorého sa hneváte, o tom asi ani netuší. Tým, že sa na neho ďalej hneváte, ho iba nechávate nad vami vyhrávať znovu a znovu.

Uvedomte si, že hnev je mrhaním energie. Hnev je veľmi silná emócia. A ak zahadzujete svoj čas hnevom, míňate energiu, ktorú by ste mohli použiť na niečo lepšie.

Zhlboka dýchajte. Vedecký výskum dokazuje, že keď sa hneváte, hlboké dýchanie vám pomôže vrátiť telo do pokojného stavu. Ak máte opakované problémy s hnevom, skúste sa každý raz sústrediť na hlboké dýchanie. Uvidíte, že veľká časť hnevu sa vytratí.

Vyskúšajte hypnoterapiu. Pre niektorých ľudí je hypnóza cestou k tomu, ako sa upokojiť. Jednoducho si stiahnite do telefónu aplikáciu, založte slúchadlá a uvoľnite sa.

Konfrontujte osobu, ktorá vám ublížila. Niekedy sa hneváme, pretože sa cítime nevypočutí, alebo sme sa osobe, ktorá nás nahnevala, nikdy nepostavili. Ak vo vás hnev pretrváva, pretože ste nedostali šancu povedať čo ste potrebovali, spravte to formou listu alebo osobne.

Ak vám niekto ublížil, jednoducho odíďte. Odstráňte ho zo svojho života. Často dovoľujeme tým istým osobám, aby nám opakovane ubližovali, pretože sa snažíme byť slušní. Ale keď vám niekto opakovane ubližuje, vaša prvotná povinnosť je postarať sa o seba. To, že o vás príde, je jeho strata.

Prestaňte plánovať pomstu. Keď sa hneváme, napadne nám mnoho spôsobov, ktorými by sme mohli vyrovnať skóre. Ale ak sa chcete prestať hnevať, prestaňte sa sústrediť na pomstu. Dookola rozmýšľať nad situáciou nijako nezmenší pocit ublíženia – práve naopak, je to to jediné, na čo sa budete sústreďovať. Keď si spomeniete na to, čo vám ublížilo, snažte sa rozptýliť.

