V obchodoch sa začínajú tradičné vianočné výpredaje

Obchodníci spúšťajú v týchto dňoch tradičné povianočné výpredaje

(TASR) – Obchodníci už tradične v týchto dňoch spúšťajú povianočné výpredaje. Ľudí lákajú na 50 či 70-% zľavy, a to kamenné predajne i internetové obchody. Podľa analytika agentúry pre prieskum trhu Terno Ľubomíra Drahovského bude vo výpredajoch v ponuke viac sortimentu než vlani, budú teda bohatšie. “Lebo aj pred Vianocami bolo sortimentu viac ako v minulom roku,” zhodnotil Drahovský.

Výpredaje sa začínajú už tento utorok

Princíp výpredajov je však podľa neho rovnaký, a to snaha obchodníkov vyprázdniť sklady, aby bolo miesto na nový tovar. Ľudia by preto mali myslieť na to, že v zľavách je zvyčajne tovar, ktorý treba predať. “V rámci športového tovaru možno to, čo zostalo z letnej sezóny,” doplnil Drahovský. Kupujúci na Slovensku pritom podľa neho tradične citlivo reagujú na zľavy v obchodoch. “Záujem o výpredaje tak bude minimálne taký veľký, ako v minulom roku,” odhadol analytik.

Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Jozefa Dvorského budú výpredaje v internetových obchodoch opäť v centre pozornosti ľudí, pretože pôjdu naprieč všetkými kategóriami tovarov. “Stále pribúdajú zákazníci, ktorí sa na povianočné výpredaje cielene zameriavajú a plánujú si nákupy konkrétnych tovarov v tomto období,” opísal Dvorský.

Časť ľudí presúva podľa jeho slov aj nákup niektorých vianočných darčekov až do obdobia povianočných výpredajov. “Cena je, samozrejme, stále hlavným rozhodovacím kritériom, ale v porovnaní s minulými rokmi je zreteľný rast spotrebiteľskej dôvery a záujmu spotrebiteľov nakupovať,” dodal.

Internetové výpredaje

Čo sa týka povianočných výpredajov v internetových obchodoch, nie sú na ne naviazané nejaké konkrétne špecifiká. “Čiže kupujúci by si mali dávať pozor na tie isté veci ako pri štandardných nákupoch,” vysvetlil. Na každý tovar tak musí byť zo zákona poskytnutá záruka 24 mesiacov, v prípade predaja používaného tovaru minimálne 12 mesiacov a právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní zostáva aj pri výpredajoch v internetových obchodoch zachované.

