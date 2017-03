Ruský veľvyslanec v Španielsku: Nová studená vojna je možná

Ohodnoť článok

(TASR) – Nová studená vojna je možná, vyhlásil dnes ruský veľvyslanec v Španielsku Jurij Korčagin. Jeho slová zazneli v Madride na kolokviu usporiadanom platformou Nové ekonomické fórum.

Návrat k studenej vojne?

Korčagin poznamenal, že niekdajšia studená vojna bola založená na ideologických rozdieloch medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi. “Dnes takéto ideologické dôvody neexistujú,” povedal. Zároveň však dodal, že “existujú niektoré ďalšie znaky studenej vojny”. V tomto smere poznamenal, že množstvo krajín “posilňuje svoje vojenské kapacity”. Niektorí ľudia podľa Korčagina tvrdia, že studená vojna sa už nemôže zopakovať. “Ale ja si myslím, že môže,” povedal ruský veľvyslanec. Doplnil však, že “Rusko je dnes otvorené svetu ako nikdy predtým” a buduje si svoju “mladú demokraciu”.

Podľa agentúry TASS Korčagin na otázku, ako by opísal vzťahy medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, odpovedal: “Môžem povedať len toľko, že nikdy sa osobne nestretli, viedli len telefonický rozhovor začiatkom tohto roka.” Korčagin ďalej uviedol, že ak by mal “opísať bilaterálne vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom, je možné povedať, že sú na nulovej úrovni”. Podľa neho by však vzťahy medzi oboma krajinami mali byť “priateľské a rovnocenné, berúc do úvahy, že každá krajina má svoje vlastné záujmy”. Pokiaľ ide o brexit – odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie – bude to podľa Korčagina “ranou” pre EÚ. “Ak niekto odchádza, ale nikto nevstúpi, oslabí to systém,” konštatoval. Veľvyslanec sa v mene Ruskej federácie vyslovil aj za “spoločné zhodnocovanie” súčasných problémov a výziev prostredníctvom dialógu. “Ak skutočne spojíme naše úsilie, potom sú dni Islamského štátu (teroristickej organizácie) zrátané,” dodal ruský veľvyslanec.

