Nové Mesto nad Váhom (TASR) – Najväčší zamestnávateľ v Novom Meste nad Váhom – spoločnosť Emerson, a. s., zmení od 1. decembra názov na Vertiv Slovakia, a. s. Zmena názvu súvisí s predajom platformy Emerson Network Power americkej finančnej skupine Platinum Equity.

Podľa generálneho riaditeľa Borisa Grznára manažment spoločnosti verí, že tieto kroky prinesú zoštíhlenie procesov riadenia, zrýchlenie reakčného času vo vzťahu k zákazníkovi, ako aj viac trhových príležitostí a zisku.

K zásadným zmenách v spoločnosti, ktorá je globálnym výrobcom záložných zdrojov a priemyselných klimatizácií, ako aj dodávateľom telekomunikačných produktov, došlo už v júni. Akciová spoločnosť sa rozčlenila na dve frakcie – Branson a Network Power. Branson založil novú akciovú spoločnosť – Branson Ultrasonic, a. s., a Network Power prevzal Emerson, a. s.

V auguste došlo k dohode o predaji celej platformy Emerson Network Power americkej finančnej skupine Platinum Equity. Táto transakcia by mala byť dokončená v decembri a predstavuje potrebný krok smerom k zefektívneniu výkonnosti celej platformy.

Spoločnosť podľa Grznára intenzívne pokračuje v presune ďalších produktov do Nového Mesta nad Váhom, zmeny prinesú aj tvorbu nových pracovných miest, vzniknúť by ich malo okolo 60. Rovnako plánujú významne investovať do súčasného areálu na Piešťanskej ulici – do rekonštrukcie budov, technológií a strojov.

