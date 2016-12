Ohodnoť článok

Juhokórejský parlament schválil impeachment prezidentky Pak Kun-hje

(TASR) – Juhokórejský parlament dnes oficiálne súhlasil s tým, aby bola zbavená funkcie prezidentka Pak Kun-hje, ktorá podľa kritikov zneužila svoje postavenie. Za tzv. impeachment hlasovalo 234 poslancov 300-členného Národného zhromaždenia. Odporcovia prezidentky museli pre takýto krok získať minimálne 200 zákonodarcov.

Prezidentka Pak Kun-hje bola zbavená právomocí

Prezidentka Pak Kun-hje bola rozhodnutím poslancov dočasne zbavená funkcie a jej právomoci okamžite preberá premiér Hwang Kjo-an. Teraz je na rade Ústavný súd, ktorý do 180 dní posúdi legitimitu tohto kroku a rozhodne, či dá súhlas na definitívne odvolanie prezidentky. Premiér bude vykonávať prezidentské právomoci až do vynesenia verdiktu Ústavného súdu. Ak Ústavný súd odvolanie prezidentky potvrdí, musia sa zo zákona uskutočniť do 60 dní prezidentské voľby. Riadne prezidentské voľby by mali byť v decembri 2017. V parlamente má prevahu opozícia, ktorá dokázala získať aj dostatočný počet hlasov z radov vládnucej strany Senuri, aby bol návrh na impeachment úspešný.

Samotná Pak Kun-hje potvrdila, že rozhodnutie parlamentu ohľadne procesu zbavenia funkcie bude akceptovať. Za jej odstúpenie demonštrovali v posledných týždňoch státisíce Juhokórejčanov doma aj v cudzine. Prezidentka je obviňovaná z toho, že umožnila svojej dôverníčke Čche Son-sil, ktorá nie je členkou vlády, neoprávnene zasahovať do oficiálnych záležitostí krajiny. Čche je navyše podozrivá z toho, že svoju dlhoročnú známosť s prezidentkou využila na získavanie darov.

