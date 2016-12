Rumunský sociálni demokrati jasne zvíťazili v parlamentných voľbách

Ohodnoť článok

Sociálni demokrati jasne zvíťazili v parlamentných voľbách

(TASR) – Favorizovaná Sociálnodemokratická strana (PSD) jasne zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v Rumunsku. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov, ktoré dnes zverejnila rumunská volebná komisia.

V Rumunsku vyhrali voľby sociálny demokrati

Stredoľaví sociálni demokrati skončili na prvom mieste so ziskom približne 46 percent hlasov. Zaistili si tak výrazný náskok pred stredopravou Národnou liberálnou stranou (PNL), ktorú podporilo niečo vyše 20 percent voličov.

Tretie miesto so ziskom 8,4 percenta patrí novej, len tento rok založenej strane Zväz záchrany Rumunska (USR), ktorá svoj program postavila na boji proti korupcii. Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti tesne prekročili ešte tri menšie strany.

Účasť na voľbách dosiahla len približne 39,5 percenta, čo je o vyše dve percentá menej než pri parlamentných voľbách v roku 2012. Zatiaľ nie je jasné, či PSD nominuje do funkcie premiéra svojho predsedu Livia Dragneu, vzhľadom na to, že ho v apríli odsúdili na dva roky podmienečne za volebný podvod. PSD zvíťazila vo voľbách rok po tom, ako jej expremiér Victor Ponta odstúpil po masových protestoch proti korupcii, ktoré vyvolal tragický požiar v bukureštskom nočnom klube z vlaňajšieho októbra. Rumunsko v súčasnosti vedie technokratická vláda premiéra Daciana Ciološa, bývalého eurokomisára-nestraníka, ktorého by PNL i USR chceli ponechať vo funkcii.

