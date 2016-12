Ohodnoť článok

Putin podpísal výnos o informačnej bezpečnosti Ruska

Moskva 6. decembra (TASR) – Ruský prezident Vladimír Putin podpísal v pondelok výnos o potvrdení doktríny informačnej bezpečnosti Ruskej federácie. Informácia o tom sa objavila na oficiálnom webe www.pravo.gov.ru, kde sa zverejňujú schválené zákony a prezidentské výnosy, uviedla dnes agentúra TASS.

Vladimír Putin posilňuje informačnú bezpečnosť Ruska

V doktríne sa píše, že jedným z hlavných faktorov vyplývajúcich na stav informačnej bezpečnosti je nárast možností, ktorými celý rad cudzích štátov môže vplývať na informačnú infraštruktúru Ruska, pričom ich ciele sú vojenské. Výnos upozorňuje, že tajné služby jednotlivých krajín rozširujú objem nástrojov, ktorými môžu informačne a psychologicky vplývať na vnútropolitickú a sociálnu situáciu v rozličných regiónoch a destabilizovať ich. Táto situácia podľa výnosu často vedie k narušeniu suverenity a územnej celistvosti daných krajín.

Doktrína upozorňuje aj na to, že v zahraničných médiách možno pozorovať tendenciu k nárastu počtu materiálov, ktoré obsahujú predpojaté informácie o štátnej politike Ruska. Ruské médiá sú zasa v zahraničí častým terčom diskriminácie, napríklad keď tamojšie úrady ruským novinárom bránia vo výkone povolania. Putinom podpísaný výnos upozorňuje aj na to, že sa zvyšuje informačný vplyv na obyvateľstvo Ruska, najmä na mládež, a to s cieľom oslabiť tradičné ruské duchovné a morálne hodnoty.

Nárast počítačovej zločinnosti v Rusku

V dokumente sa konštatuje aj nárast počítačovej zločinnosti v Rusku, najmä vo finančnej sfére. Poukazuje na nedostatočne rozvinuté počítačové zabezpečenie a kritizuje aj odkázanosť Ruska na zahraničné technológie, čo “vedie k závislosti sociálno-ekonomického rozvoja Ruskej federácie od geopolitických záujmov cudzích krajín.” Agentúra Interfax informovala, že doktrína preto stanovuje hlavné smery, ktorých cieľom je dosiahnuť informačnú bezpečnosť Ruska: ide o likvidáciu závislosti ruského priemyslu od zahraničných informačných technológií či zvýšenie konkurencieschopnosti ruských IT firiem. V doktríne sa stanovuje aj nutnosť vytvárať a zavádzať v Rusku počítačové technológie, ktoré “budú od počiatku odolné voči rôznym vplyvom”.

S cieľom zabezpečiť strategickú stabilitu sa Rusko vydá na cestu ochrany suverenity v informačnom sektore a zapojí sa do budovania systému bezpečnosti v tejto sfére, ktorý bude brániť využitiu počítačových technológií na vojenské ciele. Rusko sa bude usilovať aj o rozvoj vlastného systému na kontrolu ruského segmentu internetu.

