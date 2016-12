Ohodnoť článok

MV SR: Policajtom pribudlo za rok 1120 miest, ich počet sa ale nezmenil

(TASR) – Počet tabuľkových miest pre policajtov sa na Slovensku za jeden rok zvýšil o 1120. Ich naplnenie si však vyžiada istý čas, samotné počty strážcov zákona sa zatiaľ nezmenili. Minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) v novembri minulého roka oznámil zámer zvýšiť počet strážcov zákona až o 2500 ľudí, čo si malo podľa neho vyžiadať v horizonte troch rokov náklady 15 až 17 miliónov eur. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Po teroristických útokoch v Paríži v novembri minulého roka poslal rezort vnútra do ulíc viac policajtov. Ich vyšší počet mal spôsobiť aj pokles štandardnej kriminality na Slovensku. Ako jedno z opatrení boja proti terorizmu vláda v decembri 2015 schválila zvýšenie počtu policajtov o 2500 príslušníkov v priebehu troch rokov. V novembri tohto roka tak malo podľa tabuliek na Slovensku slúžiť 24.167 policajtov, reálne ich však bolo približne 92 percent z plánovaného počtu. Pre porovnanie, v novembri 2015 bol plánovaný stav 23.047 príslušníkov Policajného zboru, obsadenosť dosahovala úroveň 97 percent.

Do polície stále prijímajú nových adeptov

„Do polície prijímame spravidla štyrikrát ročne. Snažíme sa dosiahnuť ideálny stav, a to 100-percentnú obsadenosť v polícií, avšak realita je taká, že kritériá na prijatie do policajných služieb sú náročné,“ uviedol v stanovisku pre TASR tlačový odbor MV SR. Vzhľadom na charakter policajného povolania nie je možné podľa MV SR upustiť od nastavených požiadaviek.

„Aj keď sa počty policajtov nezvýšili, pribudli policajti v uliciach. Novoprijatí policajti, ktorých bolo vyše 860, boli zaradení do priameho výkonu služby, a to najmä do služieb poriadkovej a dopravnej polície. Preto môžeme konštatovať, že v niektorých ukazovateľoch bola ovplyvnená aj trestná činnosť. Celková kriminalita si dlhodobo udržiava objasnenosť 56 percent. Zaznamenali sme však pokles majetkovej (o 1260) a ekonomickej (o 1100) trestnej činnosti,“ uviedlo MV SR. V sledovanom období (10 mesiacov v roku 2015 a 2016) sa podľa rezortu vnútra znížil počet dopravných nehôd o 38, na cestách bolo o 20 obetí na životoch menej a taktiež o 97 menej ťažko zranených. Počas teroristických útokov v Paríži v novembri 2015 zomrelo na viacerých miestach hlavného mesta Francúzska približne 130 ľudí a sedem teroristov. Najviac ľudí zavraždili teroristi v koncertnej hale Bataclan.

