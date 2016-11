Plány Melanie Trumpovej: Washington 4. novembra (TASR) – Plány Melanie Trumpovej, že ak sa stane prvou dámou USA, bude vystupovať ako obhajkyňa detí trpiacich šikanovaním na internete a žien žijúcich v chudobe, vyvolal na mikroblogovacej sieti Twitter množstvo pobavených reakcií a odporúčaní.

Používateľka AlamoOnTheRise na Trumpovej slová reagovala zverejnením dvojstrany so slovnými útokmi, ktoré má jej manžel, kandidát Republikánskej strany Donald Trump, na konte od júna 2015. Dvojstranu pred časom pre svoje vydanie pripravil denník New York Times.

“Hej, Melania Trumpová, dovoľ mi predstaviť ti Donalda Trumpa a všetkých ľudí a veci, na ktoré zaútočil odvtedy, ako je kandidátom,” dodala AlamoOnTheRise.

Melania Trump pledges to tackle online bullying as First Lady. She should START AT HOME. #NeverTrump #NeverMelania #ImWithHer

— Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) November 3, 2016