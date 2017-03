Junckerov dokument o scenároch budúceho vývoja EÚ sa dostal na verejnosť

Ohodnoť článok

(TASR) – Očakávaný dokument o budúcnosti Európskej únie z dielne Európskej komisie (EK) ponúkne päť scenárov možného vývoja. K tzv. “bielej knihe”, ktorú dnes popoludní predstaví predseda EK Jean-Claude Juncker, sa dostal magazín Politico.

Päť scenárov

Päť scenárov má názvy “pokračujeme”, “nič, len jednotný trh”, “tí, ktorí chcú viac, robia viac”, “robiť menej, ale efektívnejšie” a “robiť viac spoločne”, informoval magazín.

Prvý scenár počíta len s malými zmenami fungovania Únie. Je založený na prehlbovaní jednotného trhu, na istej úrovni vojenskej spolupráce a na “jednotnom hlase v zahraničnej politike”. Kľúčové právomoci – ako napríklad ochrana hraníc – by mali zostať v rukách členských štátov.

Ďalšou možnosťou, ktorú navrhuje EK, je dôraz len na spoločný európsky trh. Zjednodušilo by to rozhodovanie, ale obmedzilo schopnosť Únie ako celku reagovať a vystavilo by to riziku menu euro zastavením ekonomickej integrácie. EK sa obáva, že táto možnosť by priniesla hraničné kontroly, samostatnú zahraničnú politiku členských štátov a zložitejšiu obrannú spoluprácu, či uzatváranie únijných obchodných dohôd.

Tretí scenár magazín Politico opísal ako viacrýchlostnú Úniu založenú na “koalíciách ochotných” v konkrétnych oblastiach. Podľa EK by tento model viedol k rozdielnym občianskym právam v jednotlivých členských štátoch a zrejme by sa nepodarilo úplne dobudovať menovú úniu. Na druhej strane by umožnil užšiu spoluprácu v oblasti obrany a obchodu.

EK pripúšťa aj možnosť skresať počet oblastí, ktorý sa Únia venuje, ale dôkladnejšie sa im venovať. Ako príklad uvádza plne funkčnú Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, jednohlasnú zahraničnú politiku alebo vytvorenie Európskej obrannej únie. Eurokomisia vidí problém v tom, že členské štáty by sa museli najprv dohodnúť, v ktorých oblastiach sú všetci za hlbšiu integráciu. Užšia spolupráca by sa mohla týkať napríklad obchodu alebo bezpečnosti.

Piaty scenár, založený na hlbšej spolupráci vo viacerých oblastiach, Politico opísal ako cestu k federalizácii Únie. EK to považuje za ideálnu možnosť pre eurozónu, ktorá by získala viac vlastných zdrojov. EÚ by mala pri tomto scenári hovoriť za všetkých členov v obchodnej a zahraničnej politike. Posilnila by sa úloha únijných inštitúcii, čo by podľa EK mohlo popudiť časť spoločnosti spochybňujúcej legitimitu EÚ.

Minulý týždeň sa Juncker vyslovil za vytvorenie viacrýchlostnej EÚ po odchode Spojeného kráľovstva zo spoločenstva. Šéf eurokomisie vyjadril názor, že na najdôležitejších veciach sa nemusia zhodnúť všetky členské štáty a počet zástancov spoločných riešení sa môže líšiť v závislosti od témy. Debata o budúcnosti Únie vyvrcholí na summite v Ríme, ktorý sa uskutoční 25. marca pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv. Do konca marca sľúbila britská premiérka Theresa Mayová formálne požiadať o odchod z Únie aktivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy.

