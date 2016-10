Nový most nad diaľnicou by mal byť do leta 2017

Ohodnoť článok

Bratislava 18. októbra (TASR) – Počas uplynulého víkendu (15. a 16. 10.) prebehla demolácia mosta nad diaľnicou D1. Nový most bude súčasťou diaľničnej križovatky Blatné. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

“Ťažké mechanizmy zdolali samotný most po približne troch hodinách. Následne sa začalo pracovať na rozdrvení mosta na menšie kusy. Počas celej noci zo soboty na nedeľu pracovala ťažká technika na plné obrátky, aby sme mohli opäť v nedeľu ráno pustiť dopravu po diaľnici D1 v obidvoch smeroch,” uviedla.

Rozmery nového mosta

Počas búracích prác bola časť diaľnice D1, ponad ktorú most prechádzal, úplne zatvorená. Ako ďalej informovala, nový most by mali postaviť do leta 2017, pričom jeho šírka bude 23,5 metra a dĺžka 139,44 metrov.

Prečítajte si tiež:

V Bratislave horelo auto, pravdepodobne ho niekto podpálil

Beh Devínskou Kolybou už túto sobotu

Comments

comments