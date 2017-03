Iracká polícia zlikvidovala veliteľa Islamského štátu v starom Mósule

Ohodnoť článok

(TASR) – Iracká federálna polícia zlikvidovala dnes militanta tzv. Islamského štátu (IS), ktorý velil ozbrojencom v Starom meste Mósulu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Armáda pokračuje ďalej

Podľa nej je smrť abú Abdula Rahmána Ansárího veľkou ranou pre militantov IS, ktorými ovládané územie v Mósule sa stále zmenšuje. V súčasnosti sa zvádzajú boje o každú ulicu, o každý dom. Mnoho lídrov IS sa z mesta už stiahlo. Boje o Mósul, ktorý je hlavným mestom severoirackej provincie Ninive, sa začali 17. októbra. Dobyť mesto spod kontroly IS sa usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek i Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. V januári sa podarilo militantov IS vytlačiť z východnej časti mesta.

Miestom bojov je momentálne západný sektor Mósulu. Cieľom vládnych jednotiek je zmocniť sa Starého mosta cez rieku Tigris (známeho tiež pod názvom Železný most) a zosilniť obkľúčenie islamistov v Starom meste. Železný most spája Staré mesto s východnou časťou Mósulu. Ak sa irackým vládnym silám podarí dobyť ho, budú mať v meste pod kontrolou tri z piatich mostov cez Tigris. Všetky mosty sú pritom poškodené alebo zničené, buď islamistami, alebo počas náletov spojeneckých lietadiel.

