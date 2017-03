Turecko prijalo sériu odvetných opatrení voči Holandsku

Ohodnoť článok

(TASR) – Turecko sa rozhodlo pozastaviť všetky diskusie na vysokej úrovni s Holandskom a súčasne uzavrieť svoj vzdušný priestor pre všetkých holandských diplomatov.

Turecko plní hrozby

Po dnešnom pravidelnom rokovaní tureckej vlády to oznámil jej vicepremiér Numan Kurtulmuš. Ohlásené opatrenia podľa neho zostanú v platnosti, pokým Holandsko nevyjde v ústrety tureckým požiadavkám. Ankara okrem toho nepovolí návrat holandského veľvyslanca, ktorý sa v čase diplomatického sporu medzi oboma krajinami nachádzal v zahraničí. Turecká vláda tiež odporučí parlamentu, aby sa prestal angažovať v aktivitách skupiny turecko-holandského priateľstva. “Čelíme kríze, a to veľmi hlbokej. My sme túto krízu nespôsobili ani ju nedoviedli do tohto štádia,” povedal Kurtulmuš. Dodal, že rozhodnutie o uzavretí tureckého vzdušného priestoru pre holandských diplomatov vstupuje do platnosti okamžite.

Ohlásené politické sankcie sú dôsledkom sporu medzi Ankarou a Haagom, vyvolaného znemožnením vystúpení dvoch členov tureckej vlády na území Holandska v rámci kampane pred referendom o kontroverzných zmenách v tureckej ústave. V sobotu i v nedeľu sa konali pred holandským konzulátom v Istanbule protesty, pričom sa jednému z účastníkov dokonca podarilo vyvesiť na streche budovy tureckú vlajku.

