Konečne hmatový displej, ktorý stojí za to

Tanvas investuje desaťročie do výskumu, ktorý má užívateľom poskytnúť lepší dotykový kontakt so smartfónmi či tabletmi.

Hmatový displej, ktorý je super

V roku 2011 sa očakávalo, že hmatové obrazovky budú najbližšou prelomovou inováciou v oblasti mobilných počítačových zariadení, keďže pri dotyku skleného povrchu smartfónov sa nedá nič cítiť. Tanvas, začínajúca firma na Northwestern University (Severozápadnej Univerzite) plánuje všetko zmeniť svojím prototypom hmatového displeja. Teoreticky by sa mal dať pripevniť na akýkoľvek typ už existujúcich dotykových obrazoviek, hoci niektoré z jeho najúžasnejších vlastností možno nebudú pre smartfóny (či tablety) vôbec dostupné.

Tanvas je výsledkom desaťročia výskumov Eda Colgata a Michaela Peshkina, ktorí sa využitím elektrostatiky pokúšajú upraviť trenie. Alebo vyjadrené laicky, používajú statiku na zmenu trenia, ktoré vzniká pod prstom pri posúvaní po dotykovej obrazovke. Tento opis síce nie je úplne presný, no všetci určite vnímame akési zmeny pri dotyku podľa toho, čo je zobrazené na displeji.

Na novom displeji budeme napríklad cítiť nárazy na horizontálne čiary, cenganie zúbkov zipsu či nerovnosti brúsneho papiera. Je to iné ako pri dotyku skutočného predmetu, no v každom prípade je to veľmi jasný pocit. Člen tímu časopisu Engadget, ktorý bol prítomný pri testovaní produktu, bol tiež ohromený vnímaním povrchovej štruktúry na obrazovke.

Jedna z najvzrušujúcejších ukážok firmy sa týkala automobilových displejov, aké sú napríklad vo vozidlách od Tesly. Displej Tanvas by mohol fungovať aj ako akýsi ovládač so zárezmi bez toho, aby musel vodič sledovať obrazovku očami. Ak bude totiž chcieť zadať nejaký pokyn, bude stačiť iba nájsť požadovaný „prevod“ na obrazovke na základe rozličných dotykových vnemov, podobne ako pri skutočnom preraďovaní v aute.

S ohľadom na riziko, ktoré sa spája s odpútavaním pohľadu od cesty, vyznieva možnosť ovládania displejom na základe dotykového vnímania priam ideálne. Okrem toho môže priniesť oveľa efektívnejšie využitie než ohmatávanie zadku menčestrových nohavíc v internetových obchodoch, ako to Tanvas pôvodne plánoval.

V súčasnosti predstavuje Tanvas iba prototyp pripevnený na tablet Nexus 9. Ak však získa dostatočný záujem na poli technologického priemyslu, možno nebude trvať dlho a displej uvidíme vo forme nového fungujúceho výrobku.

Zdroj: engadget