5 kníh, po prečítaní ktorých budete chcieť cestovať

Snívate o poznávaní nových krajín, no práve teraz to neprichádza do úvahy? Máme pre vás skvelý tip – vycestovať môžete aj z pohodlia vášho domova. Stačí sa iba usadiť a začítať sa do kníh, ktoré vás prenesú na tie najúžasnejšie miesta na svete. Avšak pozor! Po ich prečítaní budete mať ešte väčšie nutkanie zbaliť si kufre!

Na ceste – Jack Kerouac

Román Na ceste, ktorý je sčasti fikciou, sčasti autobiografiou, bol po prvýkrát vydaný v roku 1957 a považuje sa za bibliu bítnickej generácie, ku ktorej sa zaraďoval aj sám autor. Nespokojnosť bítnikov s vtedajšou dobou sa odráža práve v neustálej potrebe hýbať sa z miesta na miesto a hľadať pravý zmysel života. Hlavný hrdina Sal Paradise je mladý spisovateľ, ktorý v New Yorku stretáva búrliváka Deana. Ten ho fascinuje natoľko, že sa k nemu pridá na cestu naprieč Amerikou. Kniha je plná neplánovaných dobrodružstiev, autorových úvah, jazzu a drog.

Jedz, modli sa a miluj – Elizabeth Gilbert

Elizabeth Gilbertová mala po tridsiatke všetko, o čom môže žena snívať – dobrého manžela, dom a perspektívnu kariéru. Namiesto pokoja a šťastia však cítila iba paniku a zmätok. Po ťažkom rozvode nastupuje do lietadla, a vydáva sa na opačný koniec sveta, aby znovuobjavila samu seba. V slnečnom Taliansku plnom chutného jedla objavuje potešenie, v Indii zbožnosť a na Bali duchovnú rovnováhu a lásku. Táto monografia, ktorá opisuje cestu za šťastím, inšpirovala už milióny žien po celom svete.

Alchymista – Paolo Coelho

Dej románu, ktorý patrí medzi najslávnejšie autorove romány, sleduje príbeh andalúzskeho pastiera Santiaga, ktorý cestuje zo Španielska cez saharskú púšť až do Egypta, aby tam našiel poklad. Kniha o tom, že treba počúvať hlas svojho srdca, obsahuje množstvo inšpiratívnych myšlienok. Román sa po svojom vydaní v roku 1988 stal okamžite obrovským hitom a do dnešného dňa sa zaraďuje k najpredávanejším dielam všetkých čias.

Cesta okolo sveta za 80 dní – Jules Verne

Tento cestovateľský román francúzskeho spisovateľa Julesa Verna, ktorý obľubujú čitatelia už po niekoľko generácií, sa bezpochyby zaraďuje ku knižnej klasike. Phileas a jeho sluha Prešmyk sa vydávajú na strastiplnú cestu po nepoznaných exotických krajinách, ktorá sa razom zmení na dobrodružstvo plné neočakávaných zvratov a prekážok. Fiktívny príbeh o Angličanovi Phileasovi Foggovi, ktorý sa staví, že precestuje celý svet za menej ako 80 dní, vás vezme na šialené putovanie okolo celého sveta.

Parížska manželka – Paula McLain

Dej sa odohráva v roku 1920, kedy sa spisovateľ Ernest Hemingway a jeho prvá manželka Hadley rozhodnú opustiť New York, aby nasledovali ostatných predstaviteľov takzvanej stratenej generácie, a usadili v povojnovom Paríži. Historická fikcia rozpráva trpký príbeh lásky a zrady pretkaný atmosférou romantického Paríža plného útulných kaviarničiek a nekonečných večierkov.