Mladé Číňanky uprednostňujú diamanty pred manželstvom, lebo vydržia naveky

(TASR) – Jily Jiová mala len 24 rokov, keď od rodičov dostala svoj prvý diamantový prsteň. V nasledujúcich troch rozšírila mladá asistentka generálneho riaditeľa svoju diamantovú kolekciu na 15 kúskov, vrátane ďalšieho prsteňa, náušníc alebo náhrdelníka, ktoré si kúpila sama.

Mladé Číňanky začínajú vo veľkom kupovať diamanty

“Nemusíme pasívne vyčkávať, kedy nám nejaký muž daruje diamanty,” vyhlásila slobodná absolventka univerzity, podľa ktorej je oveľa rozumnejšie investovať peniaze do diamantov, ako do módnych kúskov. Diamanty totiž vekom nestrácajú hodnotu a môžu sa dediť. Jily Jiová, mladá, vzdelaná a finančne nezávislá žena pôvodom z Číny je typickou predstaviteľkou kľúčovej skupiny spotrebiteľov pre diamantový priemysel. Takzvaní mileniáni sa dnes podieľajú až 68 % na tržbách z predaja diamantových šperkov v Číne, ktoré vlani dosiahli takmer 6,5 miliardy eur. Uviedla to spoločnosť De Beers SA, najväčší svetový producent diamantov.

Ženy mileniánky, za ktoré De Beers SA považuje ženy vo veku od 18 do 34 rokov, v roku 2015 utratili za diamantové šperky na štyroch najväčších trhoch na svete približne 25 miliárd eur, tvrdí septembrová správa spoločnosti. Podľa generálneho riaditeľa Brucea Cleavera táto generácia finančne nezávislých mladých žien pritom z hľadiska kúpnej sily ešte nedosiahla svoj “plný” potenciál.

Potrebám trhu sa prispôsobil aj dizajn

To je veľká výzva a ešte väčšia príležitosť pre producentov diamantov. Očakávajú, že dopyt po diamantových šperkoch bude vďaka generácii mileniánov stúpať a podporí tak rast cien diamantov, ktoré vlani klesli o 18 %, najstrmšie od krízového roka 2008. Klienti v Číne sa začali zaujímať o diamanty len nedávno. Mnohí mladí ľudia v tejto ázijskej krajine totiž študovali na Západe a osvojili si západný štýl života. Aj slečna Jiová promovala na univerzite v Británii a vďaka sľubne sa rozvíjajúcej kariére stúpa jej plat a môže si dovoliť investovať do šperkov.

Pre mileniánov sú diamanty skôr symbolom ich osobného úspechu ako symbolom lásky. To ovplyvnilo aj výrobcov šperkov. Zmeny v trendoch sa premietli do zmien v dizajne. Zásnubné diamantové prstene už nehrajú prím, mileniáni vyhľadávajú iné šperky, napríklad náušnice alebo prívesky s viacerými malými diamantmi.

