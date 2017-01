Ohodnoť článok

Vykročte do nového roka a vyberte si aktuálnu farbu roka. Buďte trendy a buďte hneď od začiatku naladení na ten správny odtieň.

Nový rok, nová farba

Nový rok, nový trend. Spoločnosť Pantone zrejme netreba nikomu predstavovať. Ak však áno, tak ide o americkú firmu, ktorá sídli v New Jersey. Je známa nie len pre svoj patentovaný systém farieb Pantone Matching System, ktorý poznáme pod skratkou PMS, ale aj vďaka tomu, že každoročne vyhlasuje farbu roka. Dvakrát do roka táto firma zorganizuje tajnú schôdzku, pri ktorej predstavia rôzne farby a ich odtiene. Počas dvoch dní a prezentácií sa napokon rozhodne, ktorá farba bude reprezentantom nasledujúceho roka.

Minulý rok bol výnimočný najmä z toho dôvodu, že to bol prvý rok, kedy boli dominantné hneď dve farby. Išlo o staroružovú farbu Rose Quartz a svetlo modrú farbu zvanú tiež Serenity. Tento rok sme sa však opäť posunuli k známej klasike a farbou roka je iba jedna.

A o akej farbe to teda celú dobu hovoríme? Táto farba evokuje v ľuďoch prvé jarné dni. Dni, kedy sa príroda zobúdza zo zimného spánku a opäť dostáva svoju zelenú farbu. Ide o žlto-zelenú farbu s názvom Greenery, ktorú samotná firma Pantone označila aj ako odpoveď na spoločenskú či politickú atmosféru. Evokuje totiž v ľuďoch pocit, že po ťažkej dobe sa všetko opäť dostáva do tých správnych koľají.

Ak teda chcete byť originálny a trendy i v tomto roku, skúste do svojho šatníka pridať trocha zelenej. Je jedno či túto Greenery farbu zahrnete do svojho oblečenia, líčenia alebo sa stane súčasťou vašich farebných nechtov. S touto farbou budete v roku 2017 určite IN.

