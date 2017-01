Ohodnoť článok

Čína vypustila prvú komerčnú raketu do vesmíru

(TASR) – Čínska raketa dnes úspešne vyniesla do vesmíru tri satelity. Ide o prvú čínsku komerčnú vesmírnu misiu.

Čína dobýva vesmír

Raketu Kchuaj-čou-1A (KZ-1A) so satelitmi vystrelili z kozmodrómu Ťiou-čchüan na okraji púšte Gobi v provincii Kan-su na severe krajiny včera o 12.11 h (05.11 SEČ). Misiu financuje čínska organizácie CASIC, ktorá je hlavným dodávateľom pre projekty čínskeho vesmírneho programu.

Agentúra DPA napísala, že úspechy vesmírneho programu sú pre čínsku vládnucu stranu dôležité na získavanie podpory obyvateľstva a medzinárodnej prestíže. Americký Kongres odhlasoval v roku 2011 zákaz prístupu čínskych astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), a to pre bezpečnostné obavy. V rámci svojho vesmírneho programu Čína plánuje vypustiť základný modul vlastnej vesmírnej stanice v roku 2018; celú vesmírnu stanicu by mali dobudovať do roku 2022.

