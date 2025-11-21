Zbohom rannému kýchaniu: Prečo je matrac z prírodného latexu najlepšou voľbou? 

Dôvodom ranného kýchania, slzenia očí či upchatého nosa často nie je len sezónna nádcha a vonkajšie faktory. Na vine môže byť aj váš matrac alebo lôžkoviny v spálni. Práve posteľ totiž patrí medzi najčastejšie zdroje alergénov v domácnosti. Je to ideálne prostredie pre roztoče, prach či plesne, ktoré sa v nej hromadia počas noci. Ak chcete spať kvalitnejšie a začínať deň bez kýchania či podráždenia, matrace z latexu sú tou najlepšou voľbou.
Prečo je latexový matrac TOP voľbou?
Latexové matrace patria medzi najobľúbenejšie, a to nielen vďaka komfortu, ktorý ponúkajú, ale aj trvácnosti a zdravotným benefitom. Latex je pena vyrábaná z kaučukového mlieka, ktorá vyniká pružnosťou, elasticitou a schopnosťou dlhodobo si udržať tieto vlastnosti.
Prírodný latex má otvorenú bunkovú štruktúru, takže je priedušný a neviaže vlhkosť. Takéto prostredie je pre roztoče nevhodné. To znamená menej alergénov, stabilnú teplotu počas spánku a sviežejší pocit po zobudení. Na rozdiel od bežných pien s uzavretými bunkami latex drží tvar roky, bez preležanín a bez straty elasticity. Aj preto sa stal akýmsi vzorom pri vývoji HR pien, ktoré sa snažia tieto vlastnosti napodobniť.
Prírodný latex zároveň rovnomerne rozkladá tlak tela. Prispôsobí sa ramenám, bokom a panve, no stále dostatočne podoprie driek. Telo zostáva vyrovnané, svaly uvoľnené a dýchanie prirodzene voľnejšie. Ak pridáte snímateľný prateľný poťah, pravidelné vetranie a pranie posteľnej bielizne, získate hygienické a zdravé prostredie pre kvalitný spánok.
Hydrolatex ako moderná alternatíva
Ak preferujete o niečo tuhší, no stále komfortný matrac, dobrou voľbou môže byť Hydrolatex. Ide o pokrokový materiál, ktorý spája výhody latexu a komfortnej peny. Vzniká tak jadro, ktoré má prirodzenú tuhosť, no zároveň pružne reaguje na tlak. Hydrolatex je priečne perforovaný, čím sa zvyšuje jeho vzdušnosť. Vďaka päťzónovej štruktúre poskytuje lepšiu podporu chrbtici – mäkšie zóny v oblasti ramien a pevnejšie v oblasti bedier pomáhajú udržať prirodzené zakrivenie tela.
Rozmery a voľba tuhosti
Matrac by mal byť prispôsobený nielen vašej postave, ale aj štýlu spánku a priestoru, v ktorom ho používate. Pre jednolôžko sú najbežnejšie matrace 90×200 cm. Sú univerzálne, zmestia sa do väčšiny postelí a ponúkajú dostatok priestoru aj pre vyššie osoby. Ak máte menšiu izbu alebo detskú posteľ, môžete siahnuť po rozmeroch 80×200 cm. Naopak, pre maximálny komfort existujú aj širšie verzie, napríklad 100×200 cm, ktoré poskytujú viac miesta na otáčanie počas spánku.
Ak spíte s partnerom, odporúča sa zvoliť dva samostatné matrace, napríklad dvakrát 90×200 cm. Každý partner si tak môže vybrať vlastnú tuhosť a typ jadra podľa svojich potrieb. Výhodou dvoch matracov je aj menší prenos pohybu. Tí, ktorí uprednostňujú mäkší povrch, ocenia latexový matrac s vyššou pružnosťou, zatiaľ čo ľudia s vyššou hmotnosťou alebo s bolesťami chrbta zase tuhší Hydrolatex.
Na čo si dať pozor pri nákupe
- Vyberajte 100 % prírodný latex, nie lacnejšiu zmes,
- hľadajte priedušný, prateľný poťah so zipsom,
- zvoľte zónovanie pre ramená a driek pre lepšiu oporu,
- preferujte certifikovanú výrobu a hľadajte recenzie zákazníkov.
Overení výrobcovia, napríklad Materasso, ponúkajú latexové modely rôznych rozmerov, s viacerými tuhosťami a poťahmi. Vďaka tomu si môžete vybrať presne to, čo vám vyhovuje, a nemusíte sa uchyľovať ku kompromisom. V ponuke nájdete aj matrace s Hydrolatexom.