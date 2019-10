Prečo s pribúdajúcim vekom ťažšie znášame opicu

To, že čím sme starší, tým horšie znášame opitosť, je dobre známe. Keď máme dvadsať, môžeme do seba do rána hádzať panáky a po pár hodinách byť čulí ako rybičky. V tridsiatke si dáme tri poháre vína a do postele sa uložíme pred polnocou, no ráno sa aj tak zobudíme s bolesťou hlavy a plávajúcim žalúdkom. Prečo? Vedci si myslia, že to je spôsobené kombináciou viacerých faktorov.

Zmení sa vám pomer tuku a svalstva

S vekom zvyčajne stratíme isté percento svalstva a, naopak, pribudne nám tuk. Svaly obsahujú asi 75% vody, no tuk iba okolo 10%. Alkohol sa rýchlejšie vstrebáva u ľudí, ktorí majú v tele veľa vody – teda svalov. Čím viac tuku máte, tým dlhšie potrvá, kým sa vám alkohol z tela odbúra. Nedostatok vody v tele tiež znamená, že sa pri pití omnoho ľahšie dehydratujete.

Máte menej pečeňových enzýmov

Pečeňové enzýmy sú zodpovedné za premenu alkoholu. S vekom však ubúdajú – a dokonca aj tie, ktoré nám zostanú, sú menej výkonné.

Menej efektívna schopnosť zotavenia sa

Okolo tridsiateho roku života sa telo začne dlhšie zotavovať aj po fyzickej námahe či chorobe. To isté, bohužiaľ, platí aj pre prehýrenú noc.

Nepijete (veľa) tak často

Alkoholické návyky sa s vekom tiež menia. V mladosti pijeme menej často, ale zato vo veľkom množstve (spomeňte si na študentské piatky). S vekom pijeme o čosi častejšie, ale v menších množstvách.

Keď sa vám teda podarí poriadne sa opiť, máte problém. Vaše telo na takýto príjem alkoholu nie je zvyknuté a ťažko sa s takýmto „útokom“ na pečeň vyrovnáva.

