Na Veľkú noc pečte zdravšie

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú úplne iné, ako sme všetci zvyknutí. Hoci nebudeme môcť privítať kúpačov a šibačov, zachovajme si aj v tieto neľahké dni aspoň nejaké zvyklosti a tradície a tešme sa aj z maličkostí.

Keďže je momentálne všetko trochu inak, ako sme si plánovali, prečo neskúsiť aj tradičné dobroty upiecť tiež trochu inak? Vyskúšajte naše zdravé recepty zostavené výživovou odborníčkou. Sú bez lepku i cukru, takže potešia aj náročnejšie jazýčky, a pritom si stále zachovávajú svoju lahodnú chuť. Želáme vám k nim dobrú chuť a v rámci možností aj príjemné sviatky jari.

Veľkonočný mazanec bez lepku

150g jogurtu gréckeho typu, ale môžeme kombinovať aj s tvarohom alebo čerstvým syrom

4 vajcia

6 kopcovitých lyžíc brezového cukru

2 odmerky proteínového smotanového nápoja KetoDiet alebo 1 balenie proteínového nápoja KetoDiet s príchuťou vanilky

80 g ľanovej múky

30 g psyllia

50 g nasekaných vlašských orechov alebo mandlí

1 prášok do pečiva

1 žĺtok na potretie mazanca

Hrsť sekaných mandlí na posypanie

Do misky dáme vajce, jogurt, cukor a všetko spolu dobre vymiešame. V druhej miske zmiešame všetky suché ingrediencie – proteínový prášok, ľanovú múku, psyllium, prášok do pečiva a oriešky. Obe zmesi dôkladne zmiešame dokopy a cesto necháme chvíľu postáť. Z lepkavého cesta vymiešame tvar mazanca, ideálne priamo na plechu vystlanom papierom na pečenie. Pre lepšie miesenie a tvarovanie mazanca vám odporúčame si navlhčiť ruky studenou vodou. Ak je cesto tekuté, pokojne pridajte ešte trochu psyllia. Cesto by malo držať tvar mazanca a neroztekať sa na plechu. Na záver ho potrieme rozmiešaným žĺtkom a posypeme posekanými mandľami. Pečieme cca hodinu pri teplote 160°C. Po upečení necháme mazanec dôkladne vychladnúť a až tak krájame. Dobrú chuť.

Bezlepkový veľkonočný baránok

½ hrnčeka čakankového sirupu

citrónová šťava z ½ citróna

1 hrnček gréckeho bieleho jogurtu

1 vrecúško KetoDiet proteínového nápoja

1 ks kypriaceho prášku do pečiva

1,5 hrnčeka mandľovej múky

½ hrnčeka mletých ľanových semienok

½ hrnčeka mletého maku

4 vajcia

Grécky jogurt rozmiešame, pridáme mandľovú múku, obsah vrecúška alebo 2 odmerky proteínového nápoja, vajcia, rozmixované ľanové semienka, mak, citrónovú šťavu, čakankový sirup a 1 prášok do pečiva. Všetko poriadne zmiešame a vlejeme do vymastenej formy. Pečieme cca 40 minút na 180 °C.

Viac zdravých receptov nájdete na www.ketodiet.sk

