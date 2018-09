Ženskosť, dravosť a krása – nazrite do Interbeauty 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Jesenná edícia najväčšieho veľtrhu kozmetiky na Slovensku bude veľkou oslavou žien a všetkých odtieňov ženskej krásy.

Jesenný medzinárodný veľtrh kozmetiky Interbeauty sa stane synonymom všetkého, čo zosobňuje moderná žena – ženskosti, dravosti, krásy, inšpirácií, originality a zdravého sebavedomia. Podujatie nielenže odprezentuje aktuálne trendy v ženskej kráse, pomôže a poradí stovkám žien, ale predstaví aj akčné dámy, ktoré denne inšpirujú svoje okolie a dokazujú, že pre ženu nie je nič nemožné. Príďte sa inšpirovať alebo rovno odhaliť svoje nové ja 4. až 6. októbra v bratislavskej Inchebe. Spoločne s Interbeauty sa konajú aj veľtrhy ezoteriky a zdravého životného štýlu Esoterika a Biostyl.

Nová žena zvonka…

Po dlhom a horúcom lete mnohé dámy pociťujú túžbu po zmene. Kaderník, manikérka či kozmetička sú často pri návale práce a rodinnom kolotoči doslova utópia. Na Interbeauty bude pripravený tím špecialistov, ktorí bezplatne návštevníčkam veľtrhu doprajú nový strih, vlasový styling, make-up, mihalnice či nechty.

…nová žena zvnútra

Celá sobota bude vďaka projektu Akčné ženy vyhradená inšpiráciám, ktoré vás nakopnú k túžbe ísť za svojím snom alebo jednoducho s ľahkosťou a radosťou ladiť kariéru s rodinou. Na pódiu sa postupne predstavia dámy, ktoré sa podelia o svoj silný príbeh či znalosti v rozhovoroch, prednáškach alebo workshopoch. Vystúpi napríklad podnikateľka roka 2017 Oľga Busso, lektorka tvárovej jógy Zuzana Ondrisová, mama 8 detí, podnikateľka, módna dizajnérka a autorka Nika Macinská či bývalá misska, mama a nutričná poradkyňa Mirka Luberdová.

Kozmetické vychytávky a trendy novej sezóny

Na Interbeauty vás budú čakať desiatky vystavovateľov, ktorí predstavia zaujímavé produkty, novinky a vychytávky, ktoré si možno nájdu stabilné miesto vo vašej kozmetickej taške.

Colorwin prinesie na veľtrh rýchle riešenia pre prekrytie šedín či odrastov. Úspešná rakúska značka Fúmée – Perfume & Cosmetics na slovenský trh prináša pestrú paletu produktov od kvalitných parfumov cez prírodnú kozmetiku s morskými zložkami až po šťavy, pričom všetky novinky predstaví práve na Interbeauty. Svoje miesto bude mať aj slovenská značka Mark face and body, ktorá má na konte široké portfólio kvalitnej prírodnej kozmetiky, vrátane takých vychytávok ako sprchové pudingy či kávový peeling pre telo a tvár, ktorý si získal obľubu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Populárna Havlíkova apotéka príde s novinkami – s krémovou verziou Havlíkovho prírodného zázraku, enzymatickým peeligom a odličovacou maskou. Kozmetická spoločnosť Coty okrem profesionálneho vizážistického tímu predstaví špeciality značiek Bourjois a Max Factor – radu pre vykúzlenie mačacích očí, nové farebné odtiene rúžov inšpirovanými prírodou alebo vyživujúcu a spevňujúcu riasenku Volume Infusion. Značka Bionutrian zas prináša zázrak v boji so starnutím – prémiový rybí kolagén. Dubaiperfumes vás vrátia späť v čase do slnkom zaliateho orientu s viac ako 50 parfumami. Milovníčky krásne upravených nechtov sa môžu zoznámiť s absolútnou svetovou novinkou – práškovou manikúrou Nugenesis.

Vlasy, nechty, make up, mihalnice – inšpirácie priamo od slovenskej špičky

Interbeauty je aj každoročným dejiskom súťaží, kde si sily merajú najlepší slovenskí experti na ženskú krásu. Priamo pred očami návštevníkov sa uskutočnia Majstrovstvá SR a Medzinárodné majstrovstvá v manikúre prírodných nechtov, Majstrovstvá SR v make-upe, súťaž v nechtovom dizajne Stiletto, Vizáž roka 2018, kadernícky Oscar Zlaté nožnice, Barber Battle, Medzinárodný festival v aplikácii umelých mihalníc a ďalšie. V priamom prenose sa tak budú dať odsledovať aktuálne trendy a získať inšpirácie od najlepších z najlepších.

Na veľtrh však dorazia aj hviezdy sociálnych sietí. Známe „vizážistické tváre“ z instagramu Lucia Lucid Sládečková, Zuzana Šutjaková, Adriana Loj, Niky Rich, Denisa Denuuusik Strapková, Lussimakeup, Beauty by Adela, Micha.Ella Art, Bernie Makeup a Heňka z koliby budú na modelkách predvádzať svoje umenie na vybrané témy. Vizuálnou baštou však bude rozhodne Body painting exhibition, kde budú umelci maľovať na nahé telá s tohtoročnou témou Cirkus. Ak sa však na zmeny nechcete len pozerať, ale jednu aj prežiť, môžete sa do konca septembra prihlásiť do Zmenárne a priamo na Interbeauty sa zveriť do rúk odborníkom, ktorí za pár hodín vyčarujú váš nový look.

Veľtrh krásy Interbeauty tradične sprevádzajú obľúbené veľtrhy Esoterika a Biostyl zamerané na zdravý životný štýl. Okrem množstva produktov v biokvalite sa môžete tešiť na zaujímavé prednášky, ktoré vás inšpirujú na ceste za fyzickou a psychickou pohodou.

Interbeauty spoločne s veľtrhmi Esoterika a Biostyl sa uskutoční v Inchebe od 4. do 6. októbra. Viac informácií a kompletný sprievodný program nájdete na www.incheba.sk.